Como uma tarefa de MBA levou ao nascimento da Nike

Phil Knight, co-fundador da Nike, teve uma ideia que mudou sua vida durante uma aula de MBA em Stanford em 1962. Como tarefa final de um curso de empreendedorismo, Knight elaborou um plano de negócios para importar tênis japoneses de alta qualidade a preços competitivos para os EUA.

Dois anos depois, Knight decidiu testar seu conceito na prática. Ele viajou ao Japão, fechou um acordo com a fabricante de calçados Onitsuka Tiger e importou 300 pares de tênis. Knight vendeu os calçados no porta-malas de seu Plymouth Valiant verde, percorrendo competições de atletismo.

O surgimento da ideia na sala de aula

Em 1962, Phil Knight, então estudante de MBA na Universidade de Stanford, teve a ideia de uma empresa que venderia tênis de corrida de alta qualidade. Durante o curso, Knight teve a oportunidade de fazer uma tarefa em que foi desafiado a desenvolver um plano de negócios para uma nova empresa. Essa tarefa se tornou o primeiro passo na jornada que levaria à fundação da Nike.

Ele teve a ideia de vender tênis de corrida japoneses no mercado norte-americano, observando que as marcas europeias dominavam o mercado, mas havia um espaço significativo para inovação. A ideia de importar tênis de corrida de qualidade superior, mas a um preço mais acessível, surgiu enquanto ele fazia esse exercício na faculdade.

De tarefa acadêmica a plano de ação

Após completar o trabalho acadêmico, Knight compartilhou sua ideia com Bill Bowerman, treinador de atletismo da Universidade de Oregon e mentor de Knight. Bowerman ficou intrigado com o conceito e, juntos, começaram a buscar formas de colocar a ideia em prática. Eles não sabiam, na época, que isso levaria à criação de uma das marcas mais reconhecidas do mundo.

Bowerman, que era também um amante da inovação e de técnicas para melhorar o desempenho de seus atletas, começou a experimentar com os próprios tênis, criando novas solas com a ideia de melhorar o desempenho dos corredores. A colaboração entre o acadêmico e o treinador não só foi crucial para o desenvolvimento dos primeiros protótipos, mas também forneceu a base para a cultura de inovação que a Nike mantinha em seus genes.

Em 1964, Knight e Bowerman fundaram a Blue Ribbon Sports (BRS), uma empresa feita para a distribuição dos tênis Onitsuka Tiger (atualmente conhecidos como Asics) no mercado americano. Eles começaram com um simples acordo de distribuição, mas o relacionamento com a marca japonesa começou a se desgastar à medida que a BRS foi crescendo.

Surgimento da Nike

Com o tempo, Knight e Bowerman decidiram criar sua própria linha de tênis. Em 1971, a BRS lançou sua primeira linha de tênis sob o nome Nike, inspirado na deusa grega da vitória. A famosa swoosh, o logotipo da Nike, foi criada por Carolyn Davidson, uma estudante da Universidade de Portland, e se tornaria um dos símbolos mais reconhecidos do mundo.

O que começou como uma tarefa de MBA simples se transformou, em última instância, na fundação de uma das marcas mais valiosas e reconhecidas globalmente. A ideia inovadora de Knight de importar tênis de corrida e, eventualmente, desenvolver um modelo próprio de calçado, foi o impulso que deu início à Nike.

