Como fazer relatório de estágio supervisionado? Veja exemplos

O processo de elaboração de um relatório de estágio supervisionado é fundamental para consolidar aprendizados e experiências vivenciadas durante essa etapa acadêmica.

Este artigo aborda as principais diretrizes e etapas necessárias para a produção de um relatório de estágio de qualidade, segundo as normas da ABNT.

O que é relatório de estágio supervisionado?

O relatório de estágio supervisionado é um documento que descreve e analisa as experiências, aprendizados e atividades realizadas por um estagiário em um ambiente de trabalho específico, sob a supervisão de um profissional experiente.

Geralmente, é um requisito acadêmico em cursos que incluem estágio obrigatório, como parte do currículo. Este relatório oferece uma oportunidade para o estagiário refletir sobre sua prática, relacionando-a com os conceitos teóricos aprendidos na sala de aula.

Normalmente, um relatório de estágio contém elementos como introdução, descrição da instituição onde o estágio foi realizado, atividades desenvolvidas, análise crítica das experiências vivenciadas, considerações sobre os desafios enfrentados e as soluções propostas, além de conclusões e recomendações. Pode incluir também anexos, como registros de atividades, relatórios parciais, entre outros.

Este documento é importante não apenas para cumprir com os requisitos acadêmicos, mas também para ajudar o estagiário a consolidar seu aprendizado, identificar áreas de melhoria e desenvolver habilidades profissionais essenciais.

Além disso, o relatório pode servir como um registro valioso para futuras referências, tanto acadêmicas quanto profissionais. Além de ser obrigatório para ter seu diploma, ele dá habilidades práticas ao estagiário.

Como fazer um relatório de estágio

Fazer um relatório de estágio é uma parte crucial da experiência de estágio, pois permite ao estagiário refletir sobre suas atividades, aprendizados e desenvolvimento profissional. Para elaborar um relatório eficaz, é importante seguir algumas etapas fundamentais.

Primeiramente, para saber como fazer um relatório de estágio, comece com uma introdução que apresente o contexto do estágio, a empresa ou instituição onde foi realizado e os objetivos do relatório.

Em seguida, descreva detalhadamente as atividades realizadas durante o estágio, destacando projetos específicos, tarefas cotidianas e responsabilidades assumidas.

Após a descrição das atividades, é essencial fazer uma análise crítica, relacionando as experiências vivenciadas com os conhecimentos teóricos adquiridos na formação acadêmica. Discuta os desafios enfrentados, as habilidades desenvolvidas e as lições aprendidas ao longo do estágio.

Certifique-se de organizar o relatório de forma clara e coesa, utilizando uma linguagem formal e técnica adequada ao contexto profissional. Revise e edite o documento cuidadosamente para garantir que esteja bem estruturado, coeso e livre de erros gramaticais ou ortográficos.

Por fim, não se esqueça de incluir quaisquer anexos relevantes, como relatórios parciais, registros de atividades ou exemplos de trabalhos realizados durante o estágio. Esse é um passo fundamental para qualquer estagiário.

Estrutura e formatação

Um relatório de estágio segue uma estrutura padrão para garantir clareza e organização. Comece com uma capa, contendo o título, nome da instituição, nome do estagiário, nome do orientador, entre outros detalhes pertinentes.

Em seguida, insira uma página de rosto com o título e informações básicas. É possível colocar uma citação na epígrafe, além de agradecimentos. A introdução contextualiza o estágio e seus objetivos. O desenvolvimento descreve as atividades realizadas e análises críticas.

Uma conclusão resume os principais aprendizados e contribuições. Finalize com referências bibliográficas, se necessário, e anexos como registros de atividades.

Quanto à formatação, use fonte padrão, espaçamento duplo, margens adequadas e numeração de páginas. Mantenha uma linguagem formal e revisão cuidadosa para garantir qualidade.

Normas ABNT para relatório de estágio

O relatório de estágio geralmente segue as normas da ABNT para relatórios técnicos e científicos, especificamente a NBR 10719.

A estrutura padrão de um relatório de estágio inclui elementos como capa, folha de rosto, resumo, lista de ilustrações, desenvolvimento, conclusão e referências, entre outros.

É recomendado que elementos pré e pós-textuais comecem no anverso das folhas, com texto digitado em espaçamento simples, com margens específicas.

A fonte geralmente é tamanho 12, justificada com recuo de 1,25 cm para início de parágrafo. Embora siga uma estrutura formal, o relatório de estágio permite uma linguagem menos formal, onde o uso da primeira pessoa do singular é aceitável.

Estas diretrizes visam garantir a organização, clareza e padronização do documento, facilitando a leitura e compreensão. Elas são as mesmas para qualquer área de estágio, devendo haver adaptações caso seja necessário, como experimentos práticos, entre outros.

Dicas para fazer um bom relatório

De fato: além de conseguir um estágio, é fundamental elaborar um relatório de estágio de qualidade, algo que demanda atenção a diversos aspectos. Primeiramente, é essencial estabelecer uma estrutura clara e lógica, dividindo-o em seções como introdução, desenvolvimento e conclusão.

Durante a redação, priorize a clareza e a objetividade na linguagem, evitando jargões e mantendo um tom formal. Detalhe as atividades realizadas durante o estágio de maneira minuciosa, destacando conquistas, desafios e soluções encontradas.

Além disso, demonstre capacidade analítica ao discutir as experiências vivenciadas, relacionando-as com conceitos teóricos e práticos. Revisar o relatório é fundamental para corrigir erros gramaticais, ortográficos e garantir a coesão do texto.

Se necessário, inclua referências bibliográficas pertinentes para embasar suas análises. Investir tempo e esforço na elaboração do relatório é fundamental para produzir um documento completo e de qualidade, refletindo de forma precisa sua experiência e aprendizado durante o estágio.

Exemplos de relatórios de estágio

Um relatório de estágio é extenso e deve contar diversos detalhes técnicos, como lista de tabelas, abreviações e mais. No entanto, veja abaixo um modelo de relatório de estágio resumido, com seus principais elementos:

Introdução

O presente relatório aborda a experiência de estágio na empresa XYZ como estagiário de Psicologia Organizacional por seis meses. O estágio teve como objetivo a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos na universidade em um contexto prático, contribuindo para o desenvolvimento profissional.

Desenvolvimento

Durante o estágio, foram realizadas diversas atividades, incluindo seleção de pessoal, aplicação de testes psicológicos, elaboração de relatórios de avaliação de desempenho e condução de programas de desenvolvimento de liderança. Destaca-se a participação em entrevistas de desligamento, proporcionando insights sobre os motivos de rotatividade de funcionários na empresa.

Considerações Finais

Ao término do estágio, tornou-se evidente a relevância da Psicologia Organizacional na gestão de pessoas e no desenvolvimento organizacional. A experiência proporcionou aprendizado significativo em termos de habilidades técnicas e competências interpessoais.

Com esse exemplo de relatório de estágio, é possível verificar os principais elementos textuais. No entanto, é preciso inserir também elementos pré-textuais (lista de abreviaturas, tabelas, figuras, etc.) e pós-textuais, como referências bibliográficas.

