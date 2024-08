8 dicas para escrever uma carta de intenção profissional excelente

Escrever uma carta de intenção que se destaque pode ser um desafio, mas é uma excelente oportunidade para mostrar suas habilidades, experiências e entusiasmo pela vaga desejada.

Uma carta bem estruturada não só aumenta suas chances de ser notado, como também pode fazer toda a diferença em um processo seletivo competitivo. A seguir, apresento oito dicas essenciais que ajudarão a tornar sua carta de intenção mais atraente e impactante, aumentando as chances de que ela seja lida com atenção pelos recrutadores, de acordo com a Newsweek:

Seja genuíno

Para criar uma carta de intenção que se destaque, é importante mostrar algo que não está no seu currículo. Isso pode ser uma experiência relevante adquirida em voluntariado ou uma citação inspiradora do fundador da empresa. Ao fazer isso, você não só demonstra autenticidade, mas também revela aspectos da sua personalidade e valores que podem ressoar com o recrutador.

Não tenha medo de se promover

Mencionar realizações importantes é uma maneira eficaz de destacar suas habilidades e experiências. Por exemplo, se você ganhou um concurso de vendas ou conseguiu economizar recursos significativos para a empresa, não hesite em incluir essas informações. Isso ajuda a reforçar sua qualificação para a posição e a mostrar que você pode agregar valor à empresa.

Mencione nomes conhecidos

Se você tem conexões em comum com o recrutador ou com a empresa, mencioná-las pode ser uma estratégia valiosa. Isso pode criar uma sensação de familiaridade e confiança, aumentando suas chances de ser notado. No entanto, certifique-se de que essas conexões são relevantes e que você tem permissão para mencioná-las.

Revise cuidadosamente

Erros gramaticais ou de formatação podem prejudicar a percepção do recrutador sobre você. Por isso, revise sua carta de intenção com cuidado, utilizando ferramentas de revisão e pedindo para outra pessoa ler antes de enviar. Uma carta bem escrita demonstra atenção aos detalhes e profissionalismo, qualidades essenciais no ambiente de trabalho.

Envie uma cópia manuscrita

Em um mundo cada vez mais digital, uma carta manuscrita pode se destacar e ser mais memorável. Esse toque pessoal pode mostrar dedicação e esforço extra, qualidades que os empregadores valorizam. No entanto, certifique-se de que sua caligrafia é legível e que o estilo da carta é formal e profissional.

Faça um call to action

Terminar sua carta de intenção com um call to action é uma maneira eficaz de demonstrar seu interesse e proatividade. Solicitar educadamente uma reunião ou entrevista, confirmando seu interesse na posição, pode ajudar a manter o recrutador engajado. Inclua suas informações de contato para facilitar o retorno e mostrar que você está disponível e preparado para o próximo passo.

Seguir essas dicas pode aumentar significativamente suas chances de que sua carta de intenção seja notada e lida pelos recrutadores, destacando você dos demais candidatos.