7 profissões para quem quer trabalhar com pesquisa de mercado

Com o avanço das tecnologias e a crescente competitividade entre empresas, a pesquisa de mercado se tornou essencial para decisões estratégicas. A demanda por profissionais qualificados na área tem aumentado, trazendo boas oportunidades e salários variados. De acordo com o Glassdoor, em São Paulo, as remunerações podem variar entre R$ 3.000 e R$ 15.000 mensais, dependendo da experiência e da função. Confira as 7 profissões para quem deseja seguir essa carreira dinâmica.

1. Analista de pesquisa de mercado

O analista de pesquisa de mercado é responsável por coletar e analisar dados sobre consumidores, concorrentes e tendências. Com essas informações, ele oferece insights importantes para embasar decisões estratégicas de marketing e vendas. Para quem deseja seguir essa carreira, é importante ter familiaridade com ferramentas de análise e técnicas de pesquisa. A média salarial para um analista de pesquisa de mercado em São Paulo varia entre R$ 3.500 e R$ 5.000 mensais.

Esse cargo é ideal para quem se interessa por dados e deseja influenciar diretamente as decisões comerciais de uma empresa.

2. Pesquisador de mercado

O pesquisador de mercado se dedica à elaboração de pesquisas qualitativas e quantitativas para entender o comportamento do consumidor. Essa função é crucial para identificar as preferências, necessidades e tendências tanto em mercados emergentes quanto em mercados consolidados. Com uma média salarial entre R$ 3.000 e R$ 5.500, a função exige habilidades analíticas, empatia e boa comunicação.

Pesquisadores de mercado desempenham um papel vital ao conectar o consumidor ao produto, tornando-se essenciais para empresas que buscam inovação.

3. Analista de inteligência de mercado

Este profissional é especializado na análise de dados e informações com o objetivo de identificar oportunidades e ameaças no mercado. Ele utiliza dados internos e externos para fornecer previsões e recomendações estratégicas. A média salarial para essa função gira entre R$ 4.000 e R$ 6.000. O analista de inteligência de mercado é responsável por transformar grandes volumes de dados em insights valiosos, o que torna a função fundamental para a competitividade das empresas.

4. Consultor de pesquisa de mercado

O consultor de pesquisa de mercado atua de maneira consultiva, orientando empresas sobre estratégias baseadas nos dados coletados sobre o mercado. Ele pode trabalhar de forma independente ou integrar uma empresa de consultoria. Os salários variam entre R$ 5.000 e R$ 8.000 mensais, dependendo da experiência e da empresa contratante.

Um consultor bem-sucedido precisa ser capaz de lidar com múltiplos clientes e adaptar suas recomendações conforme as necessidades específicas de cada um.

5. Coordenador de pesquisa de mercado

O coordenador de pesquisa de mercado gerencia equipes e projetos de pesquisa, atuando como intermediário entre os analistas e a alta gestão, assegurando que os projetos sejam entregues com qualidade e dentro do prazo. Com um salário médio entre R$ 7.000 e R$ 10.000, essa posição exige habilidades de liderança, organização e tomada de decisões.

Esse cargo é perfeito para quem já tem experiência na área e deseja assumir uma posição de liderança, supervisionando equipes e coordenando projetos de maior complexidade.

6. Analista de Big Data para mercado

O analista de Big Data para mercado utiliza ferramentas de análise de grandes volumes de dados para extrair insights valiosos sobre o comportamento do consumidor e as tendências do mercado. O salário médio para essa função varia entre R$ 6.000 e R$ 9.000. Profissionais com habilidades para trabalhar com plataformas avançadas de análise de dados e conhecimento de algoritmos são bastante requisitados.

7. Gerente de pesquisa de mercado

O gerente de pesquisa de mercado é responsável pela estratégia e execução das pesquisas, além de liderar equipes e gerenciar projetos mais complexos. Com salários que podem variar entre R$ 10.000 e R$ 15.000 mensais, esse cargo exige experiência em liderança e gestão de equipes, desempenhando um papel fundamental na definição da direção estratégica de grandes empresas.

Como se destacar na área

Para se destacar nesse mercado competitivo, é fundamental desenvolver habilidades como análise crítica, capacidade de interpretar dados complexos e boa comunicação. O domínio de ferramentas especializadas, como plataformas de Big Data, é essencial para quem deseja se destacar.

Manter-se atualizado sobre as tendências do setor também é um diferencial importante. A pesquisa de mercado está em constante evolução, com novas tecnologias e metodologias surgindo o tempo todo. Estar por dentro dessas novidades pode ser a chave para o sucesso na área.