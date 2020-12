Grupo Soulan está com cerca de 500 vagas de trabalho

Na contramão da realidade de desemprego em alta no Brasil, o Grupo Soulan está com cerca de 500 postos de trabalho abertos, entre posições efetivas e temporárias, para atuação nas seguintes áreas: saúde, indústria farmacêutica, química, de produtos de limpeza e de embalagens, além de postos no varejo, entre outros.

A maior parte das vagas é para atuação na região metropolitana de São Paulo e o processo seletivo é totalmente on-line, inclusive as entrevistas, ainda mais neste momento em que os especialistas reforçam a necessidade de manter o isolamento social.

As vagas são para todos os níveis de escolaridade e diversos cargos, como: auxiliar de farmácia, consultor de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de coleta, gerente comercial, gerente de transporte, representante comercial, comprador, farmacêutico e muitos outros.

Confira todas as vagas disponíveis no Grupo Soulan em neste link.