Grupo Boticário lança o Programa Geração B, com vagas de estágio e trainee

Com foco na atração de talentos, o Grupo Boticário lança o Programa Geração B, para candidatos que se reinventem por meio de busca, bravura e beleza.

A iniciativa tem vagas para os processos de seleção de estagiários e trainees para todas as áreas da empresa. A seleção é aberta para candidatos de todas as regiões do Brasil, é 100% virtual e não inlcui testes de inglês.

Pela primeira vez, a área de tecnologia do Boticário aceitará candidatos com conhecimento autodidata em programação, sem exigência de graduação na área ou idade mínima.

O programa de estágio do grupo conta com a Júnior XP, uma organização interna desenvolvida pelos mais de 80 jovens talentos mantidos pelo Boticário. O modelo capacita os contratados desde o início da jornada, e dá a eles a possibilidade de liderar projetos que podem ter influência nos negócios.

Quanto ao programa de trainee, os candidatos selecionados devem ter formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020.

Inscrições estão abertas até 1º de outubro e podem ser feitas pelo site do Boticário.