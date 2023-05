Futuro do trabalho: workshop gratuito ensina habilidade procurada por 69% dos CEOs; participe

O rápido avanço das mudanças climáticas na última década impactou diretamente a forma com que nos relacionamos com o planeta. Se antes a mentalidade predominante era a da produtividade e do consumo desenfreados, hoje prevalece a busca por maneiras mais conscientes e sustentáveis de consumo.

Um relatório divulgado em 2020 pelo Capgemini Research Institute apontou que 79% dos consumidores já tomavam suas decisões de compra com base na responsabilidade social ou no impacto ambiental das empresas. Outro estudo, realizado pelo Institute of Business Value (IBV), indicou que mais da metade (54%) dos consumidores globais estaria disposta, inclusive, a pagar um valor mais alto por produtos de marcas ambientalmente responsáveis – ou seja, aquelas comprometidas com a minimização do uso de recursos naturais em seus processos de produção e dos impactos do uso e do descarte de seus produtos.

Nesse contexto, não demorou muito para que as empresas entendessem a importância de “esverdear” suas operações para que se mantivessem competitivas. E foi assim que, na última década, o ESG (acrônimo em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governança) passou de uma sigla pouco conhecida para a principal prioridade dos CEOs e um fator determinante o sucesso dos negócios.

Onde estão os profissionais de ESG?

Apesar de 69% dos executivos C-level ouvidos pelo Google em uma pesquisa global apontarem o ESG como essencial para o sucesso das empresas, 45% deles disseram que não têm acesso ao talento ideal para auxiliá-los na implementação. A pesquisa ouviu cerca de 1.470 executivos em 16 países, incluindo o Brasil.

Com base nesse contexto e na crescente demanda pessoas capazes de entender, implementar e medir os impactos dos padrões de responsabilidade social, ambiental e de governança no desempenho dos negócios

