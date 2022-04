Em ritmo de fusão, brMalls busca expandir time e abre 100 vagas

Não se fala em outro assunto no mercado nesta terça-feira, 19: A pauta do momento é a proposta da Aliansce Sonae para a fusão com a brMalls e o desenrolar da negociação entre as companhias. E essa novidade ainda pode render uma oportunidade de emprego.

Veja também:

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

brMalls: negociação com Aliansce vai buscar condições melhores

Mesmo que esteja em ritmo de fusão, a brMalls também não deixa de focar na expansão interna da própria empresa. A holding anuncia que está com mais de 100 vagas de emprego abertas para as áreas de tecnologia, comercial, marketing e operações.

As vagas para o setor de tech, que vão desde o nível júnior à posições de liderança, oferecem a possibilidade de trabalho remoto. Já as vagas para o time de marketing são para trabalho presencial e procuram candidatos de SP, RJ e MT.

As posições para o time de comercial e operações também são presenciais e podem se inscrever candidatos que morem nos seguintes estados: Amazonas (AM), Goiás (GO), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT) Paraná (PR), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Embora não abra a faixa salarial das posições, a brMalls informa os benefícios oferecidos aos funcionários: vale-transporte, vale alimentação e/ou refeição, seguro de vida, auxílio academia, além da participação nos lucros da companhia.

Como se inscrever

Para se candidatar, basta acessar a página oficial de carreiras da brMalls e escolher a posição desejada. Também é possível acompanhar as oportunidades abertas no perfil de vagas da marca no Instagram (@brmallstalentos).

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.