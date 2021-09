Feira gratuita terá mais de 6 mil vagas para pessoas com deficiência

A Inclui PcD, maior feira de empregabilidade focada nesse público, chega a sua segunda edição com mais de 6 mil vagas de emprego em empresas como Magalu, IBM, Americanas, Grupo Big e Carrefour.

O evento gratuito e online vai acontecer entre os dias 20 e 24 de setembro, em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, grupo que representa quase 25% da população do Brasil, segundo o censo do IBGE de 2010.

As oportunidades incluem posições de trainee até gerente, com cargos como Consultor(a), Desenvolvedor(a) Front e Back End, Gerente de Projetos, Engenheiro de Dados, Desenvolvedor(a) e Consultor(a) de Vendas, Vendedor(a).

Na primeira edição, o evento teve 8 mil conexões, 5 mil postos de trabalho e 200 empresas participantes. E o objetivo é superar esses números em 2021. Empresas que desejam oferecer vagas ainda podem se cadastrar.

A feira também terá lives e palestras interativas sobre inclusão em diversas indústrias e empresas, carreiras de tecnologia, desenvolvimento pessoal e de carreira, futuro do trabalho, liderança inclusiva, entre outros.

As inscrições para o evento estão abertas no site.

