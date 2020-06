“Fazemos da diversidade uma riqueza do negócio”, diz presidente do Sabin

Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, Lídia Abdalla, presidente do laboratório de medicina diagnóstica Sabin, e Daniel Silveira, presidente da Avon, falam sobre inclusão e diversidade na prática Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos, Lídia Abdalla, presidente do laboratório de medicina diagnóstica Sabin, e Daniel Silveira, presidente da Avon, falam sobre inclusão e diversidade na prática

Apesar de ter um longo caminho para avançar, a percepção da importância da diversidade e inclusão nas empresas tem evoluído — pelo menos nas grandes organizações. “Já vivemos em um país diverso, o que precisamos promover é a inclusão”, diz Lídia Abdalla, presidente do laboratório de medicina diagnóstica Sabin. “O que fazemos é respeitar cada profissional e conseguir fazer disso uma riqueza para a estratégia do negócio.” A empresa foi o destaque do ano na segunda edição do Guia EXAME de Diversidade, publicado na última semana em parceria com o Instituto Ethos.

A executiva participou do exame.talks nesta quarta-feira, 10, em conversa sobre o tema com Caio Margi, diretor-presidente do Instituto Ethos, e Daniel Silveria, presidente da Avon. O bate-papo foi mediado por Marina Filippe e Gabriela Ruic, jornalistas da EXAME.

Magri destacou a evolução das companhias em relação à diversidade. “É um momento de repercutir e reconhecer os esforços das empresas destacadas, e é importante que isso gere incidência sobre a melhoria de políticas públicas capazes de promover inclusão social no Brasil de maneira mais efetiva.”

Veja a conversa na íntegra: