Existe currículo perfeito? Especialista dá dicas para melhorar o CV

O que chama mais a atenção de quem lê milhares de currículos por mês, ou até por semana?

“A primeira coisa que a gente observa no currículo é a apresentação”, fala a diretora de gente e gestão da Catho, Patricia Suzuki. “Desde o tamanho da fonte, a forma como as informações são organizadas no currículo, se está usando o espaço adequado na página… tudo isso chama atenção na hora de fazer a análise”.

A especialista participou do podcast Entre Trampos e Barrancos, o programa de conselhos de carreira da EXAME.

Segundo a diretora, o mais importante de tudo é que as informações estejam corretas. “Muito cuidado na hora de colocar as suas informações pessoais, por que o que a gente quer é poder contatar o candidato que se apresenta através do currículo”.

Um dos maiores erros de candidatos (e uma tragédia para quem procura emprego) é perder uma oportunidade porque seus dados de contato não estão corretos. E, acredite, isso é muito comum. Por isso, revisar o conteúdo do CV e mantê-lo atualizado é muito importante.

E existe currículo perfeito? Ouça o episódio do podcast para descobrir a resposta para essa e diversas outras curiosidades de ouvintes sobre o documento essencial para a busca de emprego.

Modelos de currículo para baixar

Agora que ouviu as dicas da especialista, você pode atualizar o seu currículo usando um dos modelos prontos para baixar e preencher. A EXAME tem um guia para montar um bom CV para diversos momentos de carreira, do estágio à alta liderança.

