Entre Trampos e Barrancos: podcast fala sobre dilemas do home office

Gato passando em cima do teclado, criança chorando, vizinhos brigando e até mesmo se esconder no carro para conseguir fazer uma ligação de trabalho: todas essas situações são comuns no home office das pessoas em tempos de coronavírus.

A EXAME pediu, em uma postagem nas nossas redes sociais, para que nossos leitores compartilhassem os “Perrengues no Home Office” para um projeto — que, agora, acaba de sair do forno.

Nasce o podcast Entre Trampos e Barrancos, um programa para responder as perguntas dos leitores sobre carreira. Com tantos desafios para trocar o escritório pelo sofá de casa, convidamos a professora da FGV, Joana Story, para dar conselhos aos profissionais em quarentena.

Durante a gravação, a especialista revelou seu próprio perrengue: enquantos as jornalistas e apresentadoras Luísa Granato e Tamires Vitorio ligavam para ela do estúdio da Exame, ela falava de dentro do armário para fugir do barulho de uma reforma.

Ouça abaixo:

Como cheguei aqui

No canal de Carreiras, o “Entre Trampos e Barrancos” não é a única novidade. Na semana passada, foi lançado o “Como Cheguei Aqui”, programa que convida grandes personalidades do Brasil para contarem suas histórias de carreira e aprendizados.

No piloto, o presidente do Google Brasil Fabio Coelho compartilhou diversas lições sobre como se manter relevante no mercado de trabalho.

“Como você se prepara para uma coisa que não existe? Você não se prepara. Você vai se preparando. E vai aprendendo. E você vai interpretando para onde o mercado está indo e onde você gostaria de ir. E nem sempre acontece da primeira, da segunda vez…”, disse ele no episódio.

Para acompanhar novos episódios dos dois programas de carreira, acompanhe o canal.