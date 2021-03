Evento traz aulas gratuitas sobre o mercado de trabalho para negros

O Potências Negras Summit irá discutir participação de pessoas negras no mercado de trabalho no próximo dia 30 de março. Online e gratuito, o evento terá uma programação composta o dia inteiro por aulas e debates, marcando também o lançamento do programa de desenvolvimento de pessoas negras cocriado pela Minuto Consultoria e pela Escola Profissas.

Segundo os organizadores, um dos principais objetivos do encontro virtual é mostrar que a diversidade nas empresas vai além de respeitar e aceitar as diferenças. “No evento, é importante e necessário que participantes e palestrantes fortaleçam a ideia de que todos, juntos pela educação que empodera, formaremos protagonistas e quebraremos a barreira da desigualdade de uma vez por todas”, destaca Victor Lambertucci, CEO da Escola Profissas.

Dentre os palestrantes confirmados para o Summit Potências Negras, estão nomes como Lisiane Lemos, Business Development Manager no Google, Vítor Martins, Especialista em Diversidade no Nubank, Arlane Gonçalves, especialista em Diversidade e Inclusão e LinkedIn Top Voice, Guilherme Peixoto, superintendente de Licitações na B3, entre outros nomes.

“É inegável que o racismo estrutural no Brasil precisa ser combatido. Para isso, é necessário conhecer a história, desde as suas bases até o topo, para compreender como isso se reflete na nossa sociedade. Esperamos, com o evento, propor discussões propositivas sobre como formar potências negras e dar acesso a oportunidades reais a essas pessoas”, afirma Ana Minuto, idealizadora do evento e dona da Minuto Consultoria.

No dia do evento, aliás, será disponibilizado um QR code em que os participantes poderão fazer doações voluntárias ao Movimento Black Money e para o projeto AfreekTech. O MBM é o hub de inovação para inserção e autonomia da comunidade negra na era digital e transformação do ecossistema empreendedor negro.

Ao todo, o evento irá contar com três painéis: “Liderança inclusiva”, “Futuro do Trabalho” e “Potências Negras”. Além disso, também haverá quatro módulos de estudos, sendo cada um divido por das aulas. Serão oito aulas com as seguintes temáticas:

Aula 1: Trajetória negra no mercado de trabalho: luta, sobrevivência, consciência e celebração do nosso valor.

Aula 2: Reconhecendo, lidando e rompendo com o racismo estrutural.

Aula 3: Entendendo o mundo corporativo (jargões, conduta, relações).

Aula 4: Carreira, autogestão e protagonismo.

Aula 5: Autoconhecimento e saúde mental.

Aula 6: Gestão do tempo e produtividade.

Aula 7: Introdução ao branding pessoal e um papo sobre posicionamento profissional.

Aula 8: LinkedIn – você fera na maior rede social profissional do mundo.

Data: 30/03/2021

30/03/2021 Horário: 9h às 12h30 / 14h30 às 20h30

Inscrição: aqui.

