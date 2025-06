Este é o novo Excel? Conheça o Julius, ferramenta de IA que está bombando fora do Brasil

Uma nova ferramenta de inteligência artificial tem ganhado espaço entre profissionais que lidam com dados, análises e relatórios em planilhas. Trata-se do Julius, uma plataforma que combina IA generativa, processamento de linguagem natural (PLN) e machine learning para interpretar grandes volumes de dados estruturados e convertê-los em insights visuais e acionáveis.

O Julius tem se destacado no cenário internacional como uma solução promissora para quem precisa tomar decisões rápidas com base em dados – mesmo sem saber programar ou dominar fórmulas complexas de Excel.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

A seguir, mostramos como funciona, passo a passo:

Como usar o Julius? Veja passo a passo

1. Comece com o upload da planilha

Você pode usar arquivos Excel, CSV, Google Sheets ou conectar diretamente bancos de dados. Basta fazer o upload na plataforma. Os dados são armazenados de forma segura e podem ser excluídos a qualquer momento.

2. Converse com seus dados (literalmente)

O grande diferencial do Julius é a interface de chat em linguagem natural. Você pode digitar perguntas como:

“Qual foi o total de vendas por mês?”

“Crie um gráfico de barras com os cinco produtos mais vendidos”

“Faça uma previsão de vendas para os próximos três meses”

Mas lembre-se: use comandos diretos e objetivos. Quanto mais clara a pergunta, mais precisa será a resposta.

3. Visualize e exporte os resultados

A resposta da IA não é só texto. O Julius gera gráficos, mapas de calor, boxplots e até animações em GIF, que você pode:

Copiar para apresentações

Baixar como imagem

Compartilhar com sua equipe

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

4. Use a IA para prever o futuro

Além da análise descritiva, o Julius realiza modelagens preditivas. Isso significa que ele pode prever comportamento de clientes, sazonalidade de vendas e tendências, com base nos dados históricos da planilha.

Experimente perguntar: “Projete o faturamento trimestral para o próximo ano”.

5. Personalize a experiência

Você pode escolher qual motor de IA quer usar: GPT-4, Claude (Anthropic) ou Mistral 7B. Também dá para configurar o tom das respostas (mais formal ou informal), idioma e até a forma como a IA se expressa.

Para empresas globais, é importante configurar o idioma padrão como inglês e peça relatórios prontos para apresentar a times internacionais.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

6. Segurança de dados garantida

Todos os dados enviados são privados. A plataforma adota controle de acesso rigoroso, e os arquivos são deletados automaticamente após um tempo de inatividade ou por ação manual do usuário.

Use sempre arquivos atualizados e, ao finalizar a análise, delete os dados do sistema para manter a governança.

Domine a inteligência artificial do zero

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.