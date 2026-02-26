Estas são as habilidades que mais crescem nos EUA, segundo o LinkedIn

O mercado de trabalho está mudando — e rápido. Segundo o relatório “Habilidades em Ascensão 2026”, do LinkedIn, as competências exigidas pelas empresas continuam evoluindo em ritmo acelerado, impulsionadas principalmente pela inteligência artificial.

Entender quais habilidades estão ganhando valor é parte essencial da estratégia. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Habilidades são a nova moeda da carreira

Andrew Seaman, editor sênior de Empregos e Desenvolvimento de Carreira do LinkedIn News, resume que as habilidades funcionam como moeda profissional.

Elas determinam quem é contratado, promovido e escolhido para projetos estratégicos. O relatório analisou dois indicadores principais:

Crescimento no número de profissionais adicionando determinada habilidade ao perfil

Aumento na contratação de pessoas com essas competências

Operação, eficiência e risco seguem no topo

Outras categorias ganharam força:

Eficiência operacional (logística e otimização de processos)

Gestão de riscos e conformidade

Operações e relatórios financeiros

Em ambientes pressionados por margem e performance, capacidade de execução e controle continua sendo diferencial. Alta performance exige domínio técnico e visão sistêmica.

As habilidades humanas continuam estratégicas

Comunicação executiva, gestão de pessoas e desenvolvimento de relacionamento seguem entre as competências mais valorizadas.

Isso inclui:

Oratória

Gestão de equipes multifuncionais

Desenvolvimento de talentos

Estratégia de entrada no mercado





Mesmo em um cenário dominado por IA, as habilidades humanas permanecem centrais. Adaptabilidade, pensamento crítico e liderança não foram substituídos, mas sim amplificados.

