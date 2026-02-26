Estas são as habilidades que mais crescem nos EUA, segundo o LinkedIn

A laptop keyboard and LinkedIn on App Store displayed on a phone screen are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on March 17, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) (Jakub Porzycki/Getty Images)
Redatora
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05h00.
O mercado de trabalho está mudando — e rápido. Segundo o relatório “Habilidades em Ascensão 2026”, do LinkedIn, as competências exigidas pelas empresas continuam evoluindo em ritmo acelerado, impulsionadas principalmente pela inteligência artificial.
Entender quais habilidades estão ganhando valor é parte essencial da estratégia. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Andrew Seaman, editor sênior de Empregos e Desenvolvimento de Carreira do LinkedIn News, resume que as habilidades funcionam como moeda profissional.
Elas determinam quem é contratado, promovido e escolhido para projetos estratégicos. O relatório analisou dois indicadores principais:
Outras categorias ganharam força:
Em ambientes pressionados por margem e performance, capacidade de execução e controle continua sendo diferencial. Alta performance exige domínio técnico e visão sistêmica.
Comunicação executiva, gestão de pessoas e desenvolvimento de relacionamento seguem entre as competências mais valorizadas.
Isso inclui:
Mesmo em um cenário dominado por IA, as habilidades humanas permanecem centrais. Adaptabilidade, pensamento crítico e liderança não foram substituídos, mas sim amplificados.
