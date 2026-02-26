Carreira

Estas são as habilidades que mais crescem nos EUA, segundo o LinkedIn

Maior rede social profissional do mundo aponta competências técnicas e humanas que viraram “moeda” no mercado

A laptop keyboard and LinkedIn on App Store displayed on a phone screen are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on March 17, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) (Jakub Porzycki/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05h00.

O mercado de trabalho está mudando — e rápido. Segundo o relatório “Habilidades em Ascensão 2026”, do LinkedIn, as competências exigidas pelas empresas continuam evoluindo em ritmo acelerado, impulsionadas principalmente pela inteligência artificial.

Entender quais habilidades estão ganhando valor é parte essencial da estratégia. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Habilidades são a nova moeda da carreira

Andrew Seaman, editor sênior de Empregos e Desenvolvimento de Carreira do LinkedIn News, resume que as habilidades funcionam como moeda profissional.

Elas determinam quem é contratado, promovido e escolhido para projetos estratégicos. O relatório analisou dois indicadores principais:

  • Crescimento no número de profissionais adicionando determinada habilidade ao perfil

  • Aumento na contratação de pessoas com essas competências

Operação, eficiência e risco seguem no topo

Outras categorias ganharam força:

  • Eficiência operacional (logística e otimização de processos)

  • Gestão de riscos e conformidade

  • Operações e relatórios financeiros

Em ambientes pressionados por margem e performance, capacidade de execução e controle continua sendo diferencial. Alta performance exige domínio técnico e visão sistêmica.

As habilidades humanas continuam estratégicas

Comunicação executiva, gestão de pessoas e desenvolvimento de relacionamento seguem entre as competências mais valorizadas.

Isso inclui:

  • Oratória

  • Gestão de equipes multifuncionais

  • Desenvolvimento de talentos

  • Estratégia de entrada no mercado


Mesmo em um cenário dominado por IA, as habilidades humanas permanecem centrais. Adaptabilidade, pensamento crítico e liderança não foram substituídos, mas sim amplificados.

