Estas empresas têm cursos grátis para comemorar o Dia da Consciência Negra

Apesar de serem a maioria da população, pretos e partos só ultrapassaram brancos em percentual nas faculdade e universidades públicas em 2018, e o seu rendimento ainda se mantêm abaixo dos brancos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O rendimento médio mensal entre brancos é de R$ 2.796. Entre pretos e pardos cai para R$ 1.608, uma diferença de 73,9%.

Para comemorar o Dia da Consciência Negra, neste 20 de novembro, algumas empresas, em parceria com instituições de ensino, têm programas de treinamento e cursos gratuitos, focados em ajudar a diminuir esse abismo entre as classes. Veja alguns.

Workshop para afroempreendedores

A Amaro, marca de moda e beleza feminina, desenvolveu um calendário com ações de valorização de talentos negros para o mês da Consciência Negra. Dentre as iniciativas está uma série de workshops gratuito, exclusivo para afroempreendedores, com o objetivo de ajudá-los na profissionalização de seus negócios.

O workshop terá 90 vagas divididas entre cinco temas: Marketing Digital, Branding, Finanças, Atendimento ao Consumidor e Engenharia e ainda tem inscrições abertas neste site.

A Amaro também criará uma corrente de indicações de profissionais negros, desenvolvida por colaboradores e parceiros negros da empresa, como Nina Silva e Vivi Duarte. As sugestões serão publicadas no hotsite e nos destaques dos stories da companhia.

KingHost tem treinamento para carreira de TI

Sonhar em trabalhar com tecnologia, mas não sabe por onde começar? O projeto Diversa, da King Host, busca capacitar públicos minorizados para mercado de trabalho. A primeira turma do projeto vai mostrar como se preparar para carreira na TI, oferecendo capacitação para a área.

As vagas são 100% online, gratuitas e contarão com três dias de aulas divididas em temas como consciência negra, diálogos de carreira, como começar na profissão de TI, treinamentos e muito mais. A grade será dividida entre os dias 18, 20 e 21 de novembro com em média duas horas de conteúdos por dia. O único critério é ter idade mínima de 16 anos.

As vagas são ilimitadas e as aulas serão realizadas via zoom, na qual o candidato receberá no e-mail o link de acesso.

As inscrições podem ser feitas por este formulário até esta segunda-feira, 16 de novembro,

ADP oferece módulo na Universidade Zumbi dos Palmares

Empresa que oferece soluções para administração e gestão de pessoas, a ADP desenvolveu uma metodologia de e-learning para oferecer todo o treinamento necessário para o uso da plataforma ADP para processamento de folha de pagamento, e-Social e Recursos Humanos para os estudantes de Administração e Recursos Humanos da Universidade Zumbi dos Palmares.

O piloto do treinamento em conjunto com a Universidade Zumbi dos Palmares tem início no próximo ano letivo, de 2021. O programa contará com carga horária total de, aproximadamente, 50 horas. Ao todo são cinco módulos que trarão os temas: Folha de Pagamento; e-Social; Ponto e Frequência; Recursos Humanos; e Apoio ao Gestor de Equipe.

Cursos oferecidos pelo O Boticário

O Grupo Boticário lançou nesta quinta-feira o projeto Desenvolve, focado em oferecer educação gratuita a pessoas em vulnerabilidade social. A ideia é oferecer cursos na área de tecnologia, área que se destaca durante a pandemia.

50% das vagas são reservadas para mulheres, pretos e pardos, excetuando-se em caso de não cumprimento das notas mínimas nas etapas classificatórias.

As inscrições vão até 29 de novembro e os cursos começam em 18 de janeiro.