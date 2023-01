Estágio e trainee: Honda, Privalia, Reserva e mais empresas com vagas abertas

O ano de 2023 é apontado por especialistas como um divisor de águas desde que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor, em 2020. Isso porque será neste ano que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) regulamentará alguns dos temas mais complexos, como comunicação de incidentes e direito de titulares.

A necessidade de adequar seus processos de acordo com a legislação já está no radar das empresas. Não à toa, o cargo de analista de privacidade é a carreira que mais vai se destacar em 2023.

Pelo menos é isso que aponta o levantamento anual do LinkedIn sobre as profissões em alta. Para ter uma ideia, o especialista em privacidade desbancou outros profissionais bastante disputados no mercado, como cientistas de dados e desenvolvedores.

Em matéria recente, a EXAME detalhou os 25 cargos que estarão em alta em 2023, segundo o Linkedin.

Mas se você já escolheu uma carreira para seguir e, atualmente, está na universidade em busca de formação, saiba que há diversas oportunidades para universitários abertas no mercado.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente e saiba como se inscrever.

Os novos talentos devem iniciar na companhia ainda no primeiro semestre deste ano e terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, plano de saúde, seguro de vida, refeição e transporte fretado, além da oportunidade de desenvolvimento profissional.

O processo seletivo para o Programa de Estágio é 100% online e terá entre suas etapas uma apresentação pessoal, a dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.

As vagas terão carga horária de quatro ou seis horas diárias de trabalho e os interessados devem estar cursando as seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Jornalismo, Ciências Sociais, Relações Públicas, Direito, Psicologia, Agronomia, Geografia, Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Eletromecânica, Engenharia de Automação, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção, Engenharia Química; Engenharia Madeireira, Engenharia Mecatrônica, Tecnologia da informação, Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Análise de Sistemas e Sistema da informação.

Para participar do processo seletivo é necessário ter a disponibilidade de atuar nas cidades de: São Paulo, Lençóis Paulista (SP), Santos (SP) e Água Clara (MS) e os interessados devem finalizar a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

A Bracell, produtora de celulose solúvel, está com mais de 60 vagas abertas para o seu Programa de Estágio, direcionado aos alunos que estejam cursando o ensino superior.

Além disso, o trainee contará também com um programa de mentoria com gestores da própria Honda focado no desenvolvimento de sua carreira dentro da organização.

Serão 24 meses de atividades monitoradas, com etapas de job rotation entre as áreas e funções da montadora. No final do programa, o trainee terá a oportunidade de desenvolver um projeto estratégico dentro de sua área de atuação, que permitirá o uso de todo seu conhecimento na criação de melhorias que impactem os funcionários, os processos da Honda ou a comunidade.

A Honda, fabricante de veículos, está com vagas abertas para o seu programa de estágio 2023.

A edição anterior do Privalia Experience, realizada em 2021, contou com 9 mil inscritos para 8 vagas. Todos os selecionados foram efetivados e trabalham ainda hoje na empresa.

O processo seletivo terá 3 etapas. Após testes de lógica e de inglês, 50 candidatos serão selecionados para participar de um Bootcamp presencial no dia 31 de março. Desta dinâmica, sairão os finalistas para entrevistas com os diretores.

Durante o programa, os selecionados receberão treinamentos e mentoria com a alta liderança da companhia e terão aprendizado interdisciplinar nas áreas Negócios, Operações, Marketing, Finanças e Tecnologia, pelo sistema de job rotation.

Podem participar do processo seletivo estudantes e graduados de todo o país, das áreas de Administração, Comunicação Social, Engenharia, Marketing, Tecnologia, Economia e Moda, com conclusão do curso entre julho/21 a junho/23. Inglês avançado é um diferencial. É necessário ter disponibilidade de mudança para SP (Privalia não subsidia a mudança) e disponibilidade de 40 horas semanais.

A plataforma de e-commerce Privalia está com 6 vagas para a segunda edição de seu programa de trainees. Batizado de Privalia Experience, programa, presencial, tem um ano e meio de duração e remuneração de R$ 6.500,00 mais benefícios e participação nos resultados, com possibilidade de efetivação em cargos estratégicos.

O First Gen, programa de estágio da PepsiCo, está com cerca de 50 vagas abertas. As oportunidades são para as áreas de Recursos Humanos, Vendas, Operações, Pesquisa e Desenvolvimento e Finanças. As oportunidades são para atuar em diversas cidades: São Paulo, Sorocaba e Itu (SP); Curitiba e São José dos Pinhais (PR); Rio de Janeiro (RJ); Jaboatão e Petrolina (PE); Belo Horizonte (MG).

Reforçando o seu compromisso com a diversidade e com processos de recrutamento mais inclusivos, a empresa tem o objetivo de contratar, idealmente, 50% de mulheres e 50% de pessoas negras. Na última edição, a representatividade de gênero e raça superou as expectativas com mais de 60% de mulheres e 52% de pessoas negras contratadas.

Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano da graduação, com formatura prevista entre dezembro de 2023 a dezembro de 2024. O processo seletivo segue sem exigências de inglês, faixa-etária, universidade ou cursos específicos. Os(as) estudantes que forem selecionados(as) terão a oportunidade de desenvolver o inglês e outros idiomas por meio de uma plataforma de cursos gratuita, que é oferecida a todos(as) os(as) funcionários(as) da PepsiCo.

A seleção será 100% online e contará com uma jornada gamificada, além de fases imersivas onde os(as) participantes poderão conhecer mais sobre a PepsiCo e temas importantes para a agenda da companhia como PepsiCo Positive (pep+), DE&I - Diversidade, Equidade e Inclusão e Carreira.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 16 de fevereiro pelo site da Cia de Talentos.

A Alstom, empresa de mobilidade, está com seis vagas de estágio em engenharia para trabalhar presencialmente na sua fábrica em Taubaté (SP).

Entre as oportunidades, quatro são para Engenharia da Qualidade e duas para Engenharia Industrial.

Os candidatos precisam estar matriculados nos cursos de Engenharia Mecânica, Produção ou Elétrica e preferencialmente estar cursando até o penúltimo ano da graduação. Outros requisitos importantes para a contratação são residir próximo à região do Vale do Paraíba e ter inglês intermediário/avançado. Os benefícios oferecidos são convênio médico e odontológico, seguro de Vida, vale refeição, vale transporte e TotalPass.

Salário: Entre R$ 1.416 a R$ 1.859, a depender do semestre no qual o aluno está estudando.

Inscrições: até dia 03 de fevereiro pelos links:

Advocacia-Geral da União - Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com inscrições abertas para os processos seletivos públicos de estágio da Advocacia-Geral da União (AGU).

O processo é voltado para estagiários do Ensino Superior - em diversos cursos como Direito, Administração e Informática - e também para jovens que estejam cursando o Ensino Médio.

Salário: Os valores de bolsa-auxílio variam de R$486,05 a R$694,36 para estagiários de Ensino Médio e R$ 787,98 a R$ 1.125,69 para candidatos do Ensino Superior.

Inscrições: Até 28 de fevereiro pelo link.

Ipiranga - estágio

A Ipiranga, empresa de postos de gasolina, está com vagas abertas para o seu programa de estágio: Ipiranga Talent. Das oportunidades, 50% serão destinadas para pessoas negras.

O Ipiranga Talent oferece aos candidatos uma jornada de desenvolvimento para atuar nas áreas de Recursos Humanos, Comercial, TI, Operações, Finanças, Marketing, Jurídico e Planejamento.

Durante o programa, os estagiários farão processos de imersão no negócio e na cultura da empresa, mentoria, treinamentos técnicos e comportamentais, atuação em projetos, interface com executivos e participação em ações sociais. Serão 30 horas semanais.

Para se inscrever, é preciso estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre junho e dezembro de 2025, além de disponibilidade para estagiar nas seguintes localidades: São Paulo, Cubatão, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto e Paulínia (SP); Rio de Janeiro e Duque de Caxias (RJ); Betim (MG), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Porto Alegre e Canoas (RS); Curitiba, Londrina e Araucária (PR); Itajaí (SC), Porto Velho (RO) e Belém (PA).

O estágio tem duração de 18 meses e pode ser estendido por até dois anos. O programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, plano de saúde, horário flexível, seguro de vida, auxílio transporte, gympass, zenclub e, além disso, cultura interna e dress code que respeita a individualidade dos colaboradores. Dependendo do local da vaga, será oferecida alimentação no local ou vale-refeição; e home office parcial.

Salário: não informado

Inscrições: Até o dia 15 de fevereiro pelo site da 99 jobs.

Rodobens - Estágio

A Rodobens, grupo empresarial brasileiro dos setores automotivo, financeiro e imobiliário, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos 2023.

Com duração de oito meses, o programa disponibilizará 20 vagas para jovens com perfil empreendedor, pensamento criativo e analítico, conectados com um ambiente de inovação, e que busquem desafios, conquistas e desenvolvimento profissional.

Para esta edição do Jovens Talentos, o candidato precisa ter disponibilidade de estagiar em São José do Rio Preto (SP), ou em São Paulo, e cumprir seis horas diárias no modelo híbrido, que funciona uma vez na semana presencialmente e os demais dias em home office.

Podem participar pessoas formadas até dezembro de 2023, em qualquer curso de bacharelado e licenciatura (exceto cursos da área da saúde), e tecnólogos específicos para a área de TI (somente cursos reconhecidos pelo MEC).

Salário: Entre R$ 1.300,00 e R$ 1.600,00

Inscrições: Até 1º de fevereiro pelo link

JPMorgan - trainee

O banco americano JPMorgan está com inscrições abertas para a 2ª edição do Black Future Leaders no Brasil, programa de trainee exclusivo para negros.

Com duração de dois anos, a iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Ser+ — instituto voltado para a criação e desenvolvimento de oportunidades para juventude.

A segunda turma do Black Future Leaders ingressará no JPMorgan em abril de 2023. O programa está aberto a jovens profissionais de todas as regiões do país que se identificam como negros.

Entre os pré-requisitos, os 10 candidatos selecionados deverão ter concluído o ensino superior entre dezembro de 2017 e dezembro de 2022, e possuir nível intermediário de proficiência na língua inglesa.

Os trainees passarão por experiências divididas em quatro pilares:

• Habilidades técnicas, incluindo treinamento em macroeconomia, contabilidade e softwares necessários;

• Habilidades comportamentais, incluindo de comunicação, gerenciamento de tempo, negociação e apresentação;

• Imersão sobre o JPMorgan, com visões gerais da empresa e mentoria;

• Sessões sobre habilidades emocionais e interpessoais.

Os candidatos selecionados para participar do programa receberão bolsa-auxílio para matricular-se em curso de inglês para aperfeiçoamento do idioma, além de bônus por desempenho, participação nos lucros, previdência privada, assistência médica e odontológica, entre outros benefícios.

Salário: não informado.

Inscrições: até o dia 10 de fevereiro por meio do link.

Alcoa - estágio

A líder brasileira em produtos de bauxita, alumina e alumínio, está buscando 127 jovens talentos para integrar o Programa de Estágio Alcoa 2023.

Com as vagas localizadas em Alumar/MA, Belém, Juruti/PA, Poços de Caldas/MG e São Paulo, os jovens terão uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional.

Para participar do processo seletivo, basta ter previsão de formação entre junho de 24 a dezembro de 26. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão seguro de vida, plano de saúde, fretado ou vale transporte, refeitório ou vale-refeição, curso de idioma e o plano exclusivo “Conta Comigo”, que oferece apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Salário: de R$ 1.320,00 até R$ 1.760,00

Prazo de inscrição: até 10 de fevereiro pelo link.