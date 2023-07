Esta profissão vai liderar o ranking de oportunidades profissionais pelos próximos 5 anos

Impulsionadas pela popularização do ChatGPT, as ferramentas de inteligência artificial (IA) vêm ganhando destaque na agenda de empresas e governos de todo o mundo. E, se você acompanha o noticiário, deve ter notado que o mercado de trabalho já começou a ser impactado por esse movimento.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, espera-se que cerca de 23% dos empregos sofram mudanças até 2027. No entanto, essa transformação também deve criar novas oportunidades, com 69 milhões de novos empregos criados nos próximos cinco anos, ante 83 milhões que devem desaparecer. E é aqui que os especialistas em IA desempenham um papel fundamental.

Em um relatório recente sobre o futuro do trabalho, a organização aponta um panorama especialmente promissor para os especialistas em Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina.

Curso gratuito ensina a liderar projetos de inteligência artificial - e não precisa saber programar! Saiba mais.

“Espera-se que a inteligência artificial, um dos principais impulsionadores do possível deslocamento algorítmico, seja adotada por quase 75% das empresas pesquisadas e que leve a uma alta rotatividade, sendo que 50% das organizações esperam que ela gere crescimento de empregos e 25% esperam que ela gere perda de empregos”, diz o documento, que também sugere que o treinamento de funcionários para utilizar IA e big data será priorizado por 42% das empresas nos próximos cinco anos.

Carreira em Inteligência Artificial

Nesse cenário, não é de se estranhar que o especialista em inteligência artificial (IA) e machine learning também apareça em primeiro lugar da lista de “empregos do futuro” apresentada no documento. Depois, aparecem os especialistas em sustentabilidade, os analistas de business intelligence (BI) e os analistas de segurança da informação, respectivamente.

Vale destacar que, embora seja importante que esse profissional tenha uma base sólida sobre os conceitos, funcionamento e aplicações da inteligência artificial, o especialista em IA não precisa necessariamente dominar técnicas avançadas de programação e desenvolvimento. Isso porque seu objetivo principal é liderar equipes para aplicar a inteligência artificial nas empresas, e não criar a IA da instituição. O que representa uma oportunidade para profissionais de diferentes áreas de formação em busca de elevar suas carreiras.

Lidere projetos que utilizam Inteligência Artificial e torne-se o profissional mais valorizado do mercado

Curso gratuito: carreira em Inteligência Artificial

Cumprindo com o seu objetivo de democratizar o acesso à informação e à educação, a EXAME produziu um curso que ensina como profissionais podem usar a inteligência artificial para buscar crescimento na carreira, liderando projetos na área independentemente do setor em que atuem.

Com algumas vagas disponibilizadas gratuitamente, o curso “Carreira em Inteligência Artificial” vai ao ar entre os dias 7 e 15 de agosto e será ministrado pela diretora de tecnologia da EXAME, Izabela Anholett.

GARANTA AQUI A SUA VAGA GRATUITAMENTE

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, a executiva possui especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM e foi professora do Master em Digital Manager & Metaverso. Tem mais de 13 anos de atuação na área de tecnologia, passando por todas as verticais de T.I, como SAP, Infraestrutura, Governança, Sistemas Legados e Operações.

“Durante as aulas, vou te mostrar por que a Inteligência Artificial é a carreira do futuro e como você pode se tornar um especialista no assunto, obtendo um diploma reconhecido pelo MEC”, garante a executiva em um vídeo que divulga o treinamento.

Para garantirem a sua vaga, os interessados devem preencher um formulário de cadastro na página oficial do curso.

QUERO PARTICIPAR DO CURSO DE CARREIRA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DA EXAME