Está ficando calvo? Esta nova inteligência artificial promete te dizer a verdade

O comentário de um cabeleireiro sobre possível calvície levou o francês Cyriac Lefort a descobrir um mercado bilionário baseado em palpites e informações contraditórias. A inquietação virou negócio: ele criou a MyHair AI, um modelo de inteligência artificial que analisa o couro cabeludo e promete diagnósticos mais objetivos em um setor estimado em US$ 50 bilhões, segundo informações do TechCrunch.

A insegurança virou ideia

Ao perceber que até ele, um cliente sem histórico de calvície, foi facilmente convencido a comprar um produto, Lefort enxergou um problema maior: falta de transparência em um mercado bilionário, sensível e cheio de inseguranças.

A resposta, acreditou, poderia estar na tecnologia. E foi assim que surgiu a ideia de criar um sistema capaz de analisar o cabelo de forma objetiva, usando IA para medir densidade, identificar sinais iniciais de perda e reduzir o espaço para achismos.

Lefort, que já havia fundado e vendido empresas, se uniu ao parceiro Tilen Babnik para construir a MyHair AI.

Em poucas semanas, os dois criaram o primeiro protótipo, um processo que ele descreve como totalmente “vibe coded”, mas funcional o suficiente para testar o conceito. Depois vieram meses de validações científicas, clínicas e o desenvolvimento do aplicativo voltado ao consumidor.

Expansão à vista de IA especializada

Em poucas semanas, os dois criaram o primeiro protótipo, um desenvolvimento que ele descreve como totalmente "vibe coded", expressão usada no Vale do Silício para definir códigos feitos no improviso, rápidos e intuitivos, apenas para colocar a ideia de pé.

Depois vieram meses de validações científicas, clínicas e o desenvolvimento do aplicativo voltado ao consumidor.

O ritmo de adoção impressionou.

A empresa já ultrapassou 200 mil contas, mais de 1.000 assinantes pagantes, e soma centenas de milhares de imagens analisadas. A entrada da dermatologista Dr. Tess no conselho reforça a estratégia de credibilidade científica.

Agora, a MyHair AI mira expansão: quer oferecer ferramentas para clínicas avaliarem pacientes com mais agilidade e planeja se tornar também uma plataforma de agendamentos.

A história evidencia um movimento mais amplo: a ascensão de modelos de IA altamente especializados.

Diferente de soluções que dependem de sistemas genéricos, a MyHair AI desenvolveu um modelo próprio para diagnosticar queda capilar, sinal de um mercado que caminha para nichos cada vez mais aprofundados.

Para profissionais de qualquer área, o recado é direto: entender IA deixou de ser diferencial e virou parte do trabalho. Startups estão sendo criadas em semanas, produtos complexos são testados em dias, e indústrias inteiras — até as que pareciam inalcançáveis, como a de saúde capilar — estão sendo reorganizadas pela lógica dos algoritmos.

