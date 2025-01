Esses são os 6 conselhos de carreira que você deveria ignorar

Em um mundo onde as mudanças no mercado de trabalho são rápidas e implacáveis, navegar pela carreira exige mais do que esforço e dedicação: é preciso discernimento. Nem todo conselho amplamente difundido funciona para todos – na verdade, alguns podem até atrapalhar sua jornada profissional. A chave para o sucesso não está em seguir roteiros genéricos, mas em construir uma trajetória alinhada com os desafios e oportunidades do futuro.

E é aí que a sustentabilidade entra em cena. Enquanto muitos ainda enxergam o tema como algo secundário, ele já se consolidou como um dos pilares que moldarão as empresas e, consequentemente, as carreiras de amanhã. Aqui estão os seis conselhos de carreira que você deveria ignorar – e por que ajustá-los ao contexto da sustentabilidade pode ser a sua vantagem competitiva.

Veja 6 conselhos para não ouvir

1. "Escolha a profissão que paga mais."

Sim, remuneração importa, mas priorizar apenas o salário pode ser uma armadilha. As empresas que se destacam em práticas sustentáveis não só oferecem salários competitivos, mas também proporcionam algo raro: o alinhamento entre propósito e trabalho. Profissionais que contribuem para a transição energética, a economia circular ou iniciativas de impacto social frequentemente encontram uma motivação que o dinheiro, sozinho, não pode proporcionar.

2. "Mude de emprego a cada dois anos para avançar."

Trocar de emprego frequentemente pode parecer uma estratégia para escalar rapidamente, mas limitar sua permanência pode impedir que você participe de projetos com impacto real – especialmente em sustentabilidade, onde resultados significativos levam tempo. Construir uma trajetória sólida em organizações que priorizam ESG (Ambiental, Social e Governança) ajuda a posicionar você como um líder em transformação de longo prazo, um diferencial cada vez mais valorizado.

3. "Networking é tudo; só importe-se com quem pode ajudá-lo agora."

Networking é importante, mas uma abordagem transacional ignora a construção de relacionamentos genuínos. Conectar-se com líderes de pensamento em sustentabilidade, por exemplo, pode abrir portas para projetos transformadores, mesmo que esses contatos não pareçam estratégicos à primeira vista. A transição para negócios mais sustentáveis exige uma mentalidade colaborativa, o que torna parcerias autênticas indispensáveis.

4. "Aceite qualquer oportunidade; o importante é entrar no mercado."

Esse conselho funciona no início da carreira, mas seguir qualquer caminho indiscriminadamente pode comprometer seu alinhamento futuro. Optar por um emprego em uma organização que ignora questões ambientais ou sociais pode prejudicar sua reputação em mercados comprometidos com a sustentabilidade. O ideal é escolher oportunidades que reflitam seus valores e preparem você para liderar mudanças.

5. "O mercado está saturado; escolha algo mais tradicional."

Sustentabilidade está longe de ser um nicho saturado – pelo contrário, é o centro das inovações mais disruptivas. Empresas de todos os setores estão buscando profissionais que entendam como transformar desafios ambientais em oportunidades de crescimento. Quem investe em áreas como descarbonização, gestão de resíduos ou energia renovável está ocupando um espaço estratégico que só tende a crescer.

6. "Deixe suas crenças pessoais de lado no trabalho."

Separar valores pessoais da vida profissional é um conselho ultrapassado. No contexto da sustentabilidade, defender suas crenças é uma vantagem competitiva. Empresas valorizam profissionais que vivem seus valores, seja promovendo iniciativas de ESG internamente, seja representando a marca em fóruns sobre impacto ambiental e social. Mais do que nunca, autenticidade e propósito são ativos no mercado.

Por que a sustentabilidade é o futuro dos negócios e das carreiras?

Nos próximos anos, a sustentabilidade será o filtro pelo qual decisões empresariais e profissionais serão tomadas. Consumidores estão exigindo mais transparência, investidores estão priorizando empresas comprometidas com práticas ESG e governos estão impondo regulações rigorosas. Esse cenário cria oportunidades únicas para profissionais que dominam a agenda sustentável.

Mais do que um diferencial, entender e aplicar a sustentabilidade na carreira é uma forma de garantir relevância em um mercado em constante evolução. Quem ignora isso corre o risco de ficar preso a uma mentalidade do passado, enquanto o futuro já está em movimento.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com práticas de ESG. Além disso, vão poder desenvolver um plano prático para conquistar a tão sonhada carreira de gestão em ESG. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME