Esses hábitos de gestores podem destruir a comunicação no ambiente de trabalho

Nem todo profissional promovido a gestor foi preparado para liderar pessoas. Em muitos casos, a ascensão acontece pelo desempenho técnico ou pelo tempo de casa, não pela capacidade de comunicar, ouvir e motivar equipes.

O problema é que, no ambiente corporativo, poucas coisas são tão destrutivas quanto a forma como um líder se expressa. Segundo especialistas, certas frases, ditas de forma recorrente, são suficientes para corroer o moral, aumentar o estresse e comprometer a produtividade. As informações são da Inc.

Quando palavras criam ambientes tóxicos

Embora ações sejam fundamentais, a linguagem usada por líderes tem efeito direto sobre a saúde emocional das equipes. Em ambientes considerados tóxicos, discursos agressivos, autoritários ou defensivos contribuem para a queda do engajamento e para níveis elevados de ansiedade no trabalho.

Para o coach executivo., Marcel Schwantes, líderes exemplares sabem que comunicação não é apenas transmitir ordens, é construir segurança psicológica.

‘Não preciso do seu conselho. A decisão já está tomada.’

Gestores eficazes raramente descartam opiniões dessa forma. Eles buscam diferentes perspectivas, consultam pessoas de áreas e níveis distintos e entendem que decisões melhores surgem do diálogo, especialmente em cenários complexos.

Mesmo quando a decisão final não agrada a todos, o processo participativo fortalece o senso de respeito e pertencimento.

‘Não me culpe. Isso não é responsabilidade minha.’

Líderes de alto desempenho não fogem da responsabilidade. Ao contrário, assumem erros, reconhecem falhas e entendem que prestar contas faz parte do cargo.

Essa postura cria um ambiente em que os colaboradores se sentem seguros para errar, aprender e serem transparentes, um elemento-chave da comunicação assertiva.

O impacto direto da comunicação no desempenho

Frases defensivas, autoritárias ou desqualificadoras não apenas ferem relações interpessoais. Elas afetam indicadores concretos: produtividade, retenção de talentos e capacidade de colaboração.

A forma como um gestor se comunica sinaliza, o tempo todo, o que é permitido, valorizado ou punido dentro da equipe.

Comunicação assertiva não é suavidade — é clareza

Ser assertivo não significa evitar conflitos ou discordâncias. Significa expressar ideias, limites e decisões com clareza, respeito e responsabilidade.

Líderes assertivos sabem dizer “não”, corrigir rotas e cobrar resultados, sem recorrer à intimidação, ao sarcasmo ou à evasão de responsabilidades.

