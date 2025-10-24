Esse é o perfil profissional mais disputado por empresas de tecnologia

No cenário atual do mercado de tecnologia, empresas buscam profissionais que combinem habilidades técnicas avançadas com competências comportamentais sólidas. Esse perfil híbrido tem se tornado cada vez mais valorizado, especialmente por organizações que desejam inovar e se adaptar rapidamente às mudanças.

Profissionais com domínio em áreas como inteligência artificial, análise de dados e segurança cibernética estão entre os mais procurados. Segundo um estudo da Ironhack, competências em machine learning e cloud computing são essenciais para quem deseja se destacar no setor de tecnologia.

Além das habilidades técnicas, as empresas de tecnologia também buscam profissionais com habilidades comportamentais desenvolvidas. Competências como comunicação eficaz, resolução de problemas e pensamento estratégico são altamente valorizadas no mercado de trabalho atual.

A graduação em administração oferece uma base sólida que combina conhecimentos técnicos e comportamentais. Cursos de administração abordam tópicos como gestão de projetos, análise de dados e liderança, preparando os profissionais para enfrentar os desafios do mercado de tecnologia. Essas competências são essenciais para quem deseja se destacar em empresas de tecnologia.

O perfil profissional mais disputado por empresas de tecnologia é aquele que combina habilidades técnicas avançadas com competências comportamentais sólidas. A formação em administração oferece uma base que prepara os profissionais para atender a essas demandas, tornando-os mais competitivos no mercado de trabalho.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.