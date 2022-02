Erro de português no trabalho? Professor dá dica para evitar prejuízo

Até que ponto deve haver a preocupação em relação à norma gramatical, em uma empresa?

Alguns deslizes podem custar caro, como no caso de uma oferta ficar ambígua. Quantas vezes a falta de clareza em uma mensagem publicitária induz o consumidor a um dano? Vou além: quantos ruídos poderiam ter sido evitados se o e-mail do presidente da empresa fosse revisto?

Infelizmente ainda há um grande engano em relação ao estudo gramatical da nossa Língua Portuguesa, uma vez que não é apenas “um amontoado de regras” para ser aprovado em um concurso ou passar para um próximo ano escolar.

A palavra representa um pensamento, e estruturas desordenadas trarão prejuízo pessoal e profissional.

Veja este e-mail:

“Carnaval chegando, e tudo que os triatletas querem, é fugir de bloquinho para se juntar e treinar. E um dos maiores camps do Brasil vai ter XX.

Sim, é verdade. Sua marca preferida de perfomance estará no XX Training Camp.

Para aguentar os treinos nesse carnaval intenso, você, participante do camp tem direito a um cupom de desconto exclusivo.”

À primeira vista, fica óbvio que a mensagem não foi revista. Se o escritor tivesse feito uma análise mais crítica, teria visto que “performance” tem um desvio ortográfico. Além disso, a pontuação deixa muito a desejar.

Talvez isso possa não prejudicar a venda, mas a um consumidor mais crítico passa a imagem do desleixo. Lembrando que é possível equilibrar entre um tom formal e informal, agradando ao público-alvo.

Adaptada gramaticalmente, a mensagem fica assim:

“Carnaval chegando! Tudo o que os triatletas querem é fugir de bloquinho, para se juntar e treinar. E um dos maiores camps do Brasil terá XX.

Sim, é verdade! Sua marca preferida de performance estará no XX Training Camp.

Para aguentar os treinos neste carnaval intenso, você, participante do camp, tem direito a um cupom de desconto exclusivo.”

Além da pontuação, o pronome demonstrativo está adaptado ao tempo presente; o sinal de exclamação garante a expressividade.

Como eu redigi acima: talvez os deslizes gramaticais não representem a perda da venda, mas não custa revisar a mensagem.

