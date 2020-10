Em home office até 2021, Itaú abre mais de 2 mil vagas de emprego

O Itaú Unibanco tem mais de 2 mil vagas abertas para profissionais de tecnologia e busca preenchê-las até o começo do próximo ano. O banco procura por pessoas com todos os níveis de experiência, com oportunidades para quem é iniciante até especialistas. A profissão mais valorizada na pandemia? Vire um “dev” com o curso de data science e Python da EXAME.

Entre as posições disponíveis, hoje 10 deles são os mais requisitados no negócio: Arquiteto de Soluções, Engenheiro de Software Mobile, Engenheiro de Software, Scrum master, Analista de Projetos e processos, Analista de testes e qualidades, Cientista de Dados, Analista de Segurança da Informação, Engenheiro de dados e Analista de telemetria.

Todo o processo de seleção será feito remotamente e com uso de videoconferência para as entrevistas. Por causa da pandemia, o banco também decidiu prorrogar sua política de home office até janeiro de 2021.

Assim, quem foi contratado agora começará o trabalho em casa. O prazo para reavaliação do retorno ao escritório está marcado para o dia 1º de fevereiro.

Confira as vagas aqui.

Vagas para estudantes

O banco também faz a seleção recorrente para vagas de estágio. Estudantes de diferentes cursos podem se inscrever para as vagas abertas. Até o final de outubro, a área Jurídica do banco aceita inscrições de estudantes de Direito que já estejam no 3º semestre.

Para alunos do segundo ano dos cursos de Administração, Economia, Engenharia, Matemática, TI e Contabilidade, a empresa tem o estágio Corporativo na diretoria de investimento, serviços e operações (DISO).

Também há oportunidades na área de Auditoria. Os alunos devem estar cursando a partir do 2º ano nas graduações de Administração, Análise de Sistemas, Ciência Atuarial, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia, Estatística, Matemática e Tecnologia da Informação. Confira aqui.