Programa que formou Tabata Amaral dá bolsas de até 90% nas melhores universidades do mundo

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a 32ª edição do seu programa Líderes Estudar, que oferece bolsas de até 90% em universidades como Harvard, Stanford, Colúmbia e Massachusetts Institute of Technology (MIT).

LEIA TAMBÉM:

O apoio financeiro pode cobrir gastos com o curso ou outras despesas como moradia, alimentação, transporte etc. Além disso, o contemplado passa a fazer parte da comunidade Fundação Estudar, formada por 790 pessoas que se destacam no mercado de trabalho e terá acesso a mentorias exclusivas.

O programa de bolsas Líderes Estudar já formou 790 bolsistas em 121 instituições ao redor do mundo. Entre os principais nomes estão:

Carlos Brito, primeiro bolsista do programa, que foi por 15 anos CEO da Ambev e hoje se prepara para assumir a liderança da Belron;

Claudia Massei, CEO da Siemens;

Pedro Franceschi e Henrique Dubugras, fundadores da Brex,

André Penha, CTO e cofundador do Quinto Andar,

Tabata Amaral, deputada federal.

Como participar do programa de bolsas da Fundação Estudar?

Para participar, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Etapas de seleção do programa de bolsas da Fundação Estudar

São 4 etapas consecutivas e eliminatórias:

● Inscrição: testes de perfil e de lógica, análise da trajetória e avaliação de vídeo;

● Entrevista de competências e de aprofundamento técnico, quando necessário;

● Painel online com líderes Estudar;

● Painel final online.

Líderes Estudar nas top 30 universidades dos EUA

Todos os anos, a Fundação Estudar apoia jovens no sonho de estudar fora. Atualmente, 27% dos brasileiros nas top 30 universidades dos EUA fazem parte da rede da organização. Entre elas estão as Universidades da Pensilvânia, Chicago, Colúmbia, Harvard, Stanford e o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

“Oferecemos não apenas as bolsas ou custeio das despesas de acordo com a necessidade de cada estudante, mas uma vivência completa que inclui mentorias, eventos, integrações e a sensação de pertencimento à nossa comunidade. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento profissional”, destaca Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

Como se inscrever no programa de bolsas da Fundação Estudar?

Os interessados devem acessar o site da Fundação Estudar e realizar a inscrição até o dia 14 de abril. O valor da inscrição é R$ 75 para inscrições nos programas de graduação e R$ 150 para inscrições nos programas de pós-graduação.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.