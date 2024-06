Desapegamos do crachá e mudamos funções para abraçar carreiras flexíveis”, diz diretora RH da Zamp

Nos dias 4 e 5 de junho São Paulo será palco de um dos maiores eventos de Recursos Humanos da América Latina. O RH Summit 2024 vai reunir mais de 80 palestrantes para abordar os desafios e as tendências que vão impactar o setor ao longo do ano.

Uma das palestrantes de destaque desta edição é Mafoane Odara, diretora de Pessoas, Cultura e Transformação na Zamp, que participa do painel "O que o Board Espera do RH" ao lado de Fernando Tourinho, da Bosch Latam, Bernardo Marinho, da IBM Brasil, e Rachel Soares Garcia, da Accenture.

Mafoane vai compartilhar insights valiosos sobre as estratégias de RH que estão trazendo reconhecimento para a Zamp como marca empregadora. Em entrevista à EXAME, ela compartilhou alguns destaques.

Flexibilidade, colaboração e eficácia: os pilares da transformação na Zamp

O RH está no centro das estratégias para dar mais protagonismo à marca Zamp, para além das franquias Burger King e Popeyes, com foco no bem-estar. Desde que assumiu esse desafio, ano passado, Mafoane tem desenvolvido com o time diversas estratégias para impactar positivamente a experiência dos colaboradores e clientes. “Essa mudança organizacional está baseada em três pilares: flexibilidade, colaboração e eficácia," explicou.

A flexibilidade é um componente-chave dessa transformação, abrangendo desde modelos de trabalho híbridos e home office até carreiras mais flexíveis. "Desapegamos do crachá, mudamos nomes de cargos e funções porque entendemos que a organização precisa se estruturar para um mundo com carreiras mais flexíveis," destacou Mafoane. Isso inclui a possibilidade de transições de carreira do campo para o escritório e vice-versa.

Desenvolver as cinco dimensões da liderança é uma prioridade

A Zamp criou uma área de desenvolvimento organizacional chamada Escola Zamp, que fornece cursos de atualização, capacitação e desenvolvimento para todos os colaboradores e iniciou o projeto com um programa de desenvolvimento para a liderança.

"Focamos em habilidades socioemocionais porque sabemos que ambientes com maior segurança psicológica são mais produtivos e geram mais inovação," destacou. O programa aborda temas como flexibilidade, desenvolvimento, remuneração justa, pertencimento, comunicação e relacionamento. Mafoane enfatizou a importância de desenvolver também a média liderança, que acredita ser uma posição-chave para a gestão de pessoas, conectando colaboradores às tarefas e os times aos objetivos. “Aqui na Zamp nossos programas de desenvolvimento incluem as cinco dimensões da liderança: presidência, diretoria, gerência, coordenação e toda liderança de campo”, disse ela.

Mafoane destacou que a rede de fast food é, essencialmente, uma empresa de experiência. "Não vendemos comida, vendemos a experiência de se alimentar e, para gerar conexão por meio da experiência, precisamos ter significado e desenvolver habilidades emocionais em nossos colaboradores," explicou.

Excelência operacional: o objetivo final

Conectando essas estratégias com o tema da palestra do RH Summit, a diretora concluiu que objetivo final do Board é a excelência operacional e que por isso ele espera que o RH forneça os recursos físicos, emocionais e comportamentais necessários para que cada colaborador desempenhe bem suas funções. "Precisamos ter as pessoas no centro dos negócios e investir em desenvolvimento para alcançar a excelência operacional," concluiu.

O RH Summit 2024 promete ser um evento transformador, com líderes como Mafoane Odara mostrando o caminho para um futuro mais flexível, colaborativo e eficaz no setor de Recursos Humanos. As estratégias implementadas pela Zamp são um exemplo inspirador de como o RH pode estar no centro da estratégia organizacional, promovendo um ambiente de trabalho que prioriza o bem-estar e o desenvolvimento contínuo dos colaboradores.