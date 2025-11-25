'Decolando com as Conselheiras': livro reúne mulheres líderes que transformam conselhos no Brasil

Acontece nesta terça-feira, 25, o lançamento de Decolando com as Conselheiras — Uma jornada de transformações sem fronteiras, obra organizada por Claudia Securato e Chris Aché, com a colaboração de mais de 40 conselheiras e executivas do Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W), que assinam capítulos e relatos que retratam a evolução da presença feminina nos conselhos e na alta liderança do país.

A obra nasce do programa ABP-W, iniciativa da EXAME | Saint Paul que se consolidou como um dos principais programas de formação de conselheiras do Brasil.

Uma jornada global que forma lideranças para a Nova Economia

A obra revela a experiência vivida pelas participantes do ABP-W, que passam por módulos internacionais em instituições como Columbia, ESMT, LSE, Kaospilot, Tel Aviv University, EADA, University of Cape Town e Melbourne Business School.

Esse percurso conecta o leitor a uma rota pelo globo, de Nova York a Melbourne, passando por Berlim, Tel Aviv, Barcelona e Cidade do Cabo, e reflete o modelo de governança defendido pelo programa: diverso, consciente e orientado por propósito.

No livro, as autoras mostram como as conselheiras transformaram essas vivências internacionais em insights práticos sobre governança, diversidade e inovação. Os capítulos apresentam de forma clara como desenvolver visão estratégica, agir com ética e tomar decisões com coragem em ambientes complexos e demonstram como aplicar conceitos de governança, ESG e impacto sistêmico no dia a dia das organizações.

Um convite à transformação

O lançamento de Decolando com as Conselheiras é mais do que a chegada de um livro ao mercado editorial. É um convite para mulheres que desejam exercer liderança com profundidade, impacto e visão, e para organizações que entendem que governança forte começa com diversidade forte.

Em entrevista à EXAME, Ava Cohn, conselheira Independente, de Inovação, Social e Consultiva e coautora da obra, conta que o processo de escrita a levou a revisitar memórias pessoais e profissionais. Para ela, aprender governança sob diferentes olhares foi marcante, mas o módulo vivido em Israel teve um peso ainda maior. “Foi duplamente especial”, explica. “Foi revisitar toda uma história da minha família, do meu povo.”

Ava descreve a experiência internacional do programa como um ponto de virada. “Essa jornada de módulos internacionais é um mergulho. Você aprende muito sobre várias óticas. Avalia experiências, compara com as nossas, vê o que pode aplicar ou não. Mas o mais significativo são as conexões. Entender o quanto são potentes essas lideranças femininas.”

Além das reflexões sobre a jornada, Ava deixa uma mensagem para as atuais e futuras gerações de mulheres que buscam espaço em conselhos e cargos estratégicos.

"“Siga sua intuição, seu coração, saiba qual é o seu propósito e se dedique a ele. Quando a gente se identifica com o que faz, a contribuição é muito maior. E não desista. É uma caminhada em que você vai recalcular a rota várias vezes, e a beleza está justamente aí. Aproveite a jornada.”"

Já Cristiana Pereira, que assina o capítulo sobre o módulo da Alemanha, descreve o processo como um retorno intenso a memórias e vivências que moldaram sua trajetória.

Vinda do mercado de capitais, Cristiana lembra que muitas vezes era a única mulher na sala, o que torna o ABP-W ainda mais simbólico.

"“Eu olhava ao redor e quase não via mulheres. Estar em um grupo de 50 ou 60 mulheres estudando governança pelo mundo era algo impensável anos atrás, e isso mostra a força do programa.”"

Ela também destaca um momento que carregou consigo desde então: “nunca vou esquecer a aula com uma atriz britânica sobre postura. Era sobre como você entra numa sala e qual impacto causa. Para mulheres que na maioria das vezes são minoria nesses espaços, isso é transformador.”

A diretora do programa e uma das organizadoras do livro, Chris Aché, explica como nasceu a ideia da obra e o que ela representa para a comunidade do ABP-W.

Em conversa com a EXAME, ela relembra que o projeto vinha sendo gestado há anos, mas só ganhou forma quando o volume de conhecimento acumulado pelas participantes se tornou impossível de ignorar.

“A ideia do livro vinha sendo ensaiada há dois ou três anos. Os módulos internacionais consomem muita energia e, por isso, o projeto foi sendo adiado. Mas um dia, conversando com a Claudia Securato, decidimos: vamos fazer. O primeiro é sempre o mais difícil. E não fiz sozinha. Entre 2017 e 2025, muito conhecimento foi sendo acumulado por essas mulheres fantásticas, e estava disperso.”

A decisão de estruturar a obra por países não foi estética, mas estratégica.

“Escolher um capítulo para cada módulo internacional foi nossa forma de reunir tudo em um só lugar. O desafio era enorme: como traduzir uma semana inteira de vivências em vinte e poucas páginas? Ninguém melhor para fazer isso do que as próprias alunas.”

Chris resume o sentimento do grupo ao concluir o projeto e reforça que este é apenas o início.



"“O mais bonito é que não é só um livro. É também um guia de viagem, uma história de governança e de aprendizagem. Um projeto pensado para o mundo, não para alimentar egos. Hoje chegamos ao fim desta primeira viagem. Outros livros virão… mas o que levamos do ABP-W não cabe em malas: está marcado nas conexões, nas mudanças que essas mulheres promovem nas suas vidas e no mundo.”"

No Brasil, apenas 21% dos assentos em conselhos de empresas listadas são ocupados por mulheres. Um avanço lento frente à demanda universal por diversidade de pensamento e estruturas decisórias mais qualificadas.

Nesse contexto, programas como o ABP-W e publicações como Decolando com as Conselheiras têm papel estratégico: oferecem formação, rede e visibilidade, fatores decisivos para transformar presença em influência e influência em mudança efetiva.

O programa que molda as conselheiras do futuro

Exclusivo para mulheres com trajetória de liderança, o Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W) prepara suas participantes para os desafios dos conselhos modernos com uma formação de 300 horas, aulas mensais presenciais em São Paulo e módulo internacional.

O conteúdo abrange análise estratégica, ESG, gestão de risco, mediação de conflitos, criação de valor, ética organizacional e temas emergentes como inteligência artificial e transformação digital.

Com mais de 16 turmas realizadas e impacto crescente no mercado, o ABP-W tem a missão de ampliar a atuação de mulheres conselheiras, acionistas, sócias de escritórios de advocacia e auditoria, CEOs e executivas C-level na construção de uma governança mais ética, diversa e sustentável.

Hoje, o ABP-W reúne mais de 600 executivas em uma comunidade que já ocupa posições-chave na alta liderança brasileira.

