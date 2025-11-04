De US$ 1.000 a 7 dígitos: como esse empreendedor criou um império com água fresca

Em meio à crescente onda de empreendedores com trabalhos paralelos nos Estados Unidos, Victor Guardiola, de apenas 27 anos, encontrou uma brecha no mercado que ia além de lucratividade, resolveu unir saúde, representatividade cultural e oportunidade de escala.

O resultado foi a criação da Bawi, marca de bebidas inspiradas nas tradicionais águas frescas mexicanas, com ingredientes naturais e menos açúcar.

O negócio, que começou com vendas modestas em feiras livres, gerando entre US$ 1.000 e US$ 2.000 por mês, está a caminho de ultrapassar a marca de sete dígitos em receita anual em 2025. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Networking e capital: os motores do crescimento

Apesar do bom produto, Guardiola sabia que a captação de recursos seria o maior desafio. Ele começou a testar a aceitação da bebida em mercados locais e, com ajuda de um primeiro aporte modesto de um empreendedor local, estruturou a operação mínima.

A virada aconteceu quando aprendeu, com seu ex-chefe, técnicas de captação, e as aplicou com intensidade.

Depois de múltiplas tentativas de contato com investidores, conseguiu atrair nomes importantes como Patrick Terry (P. Terry's Burger Stand) e Michael Rypka (Torchy’s Tacos), além de ex-executivos da indústria. O capital obtido permitiu profissionalizar a operação e escalar o negócio.

A trajetória reforça a importância da gestão financeira e articulação estratégica para transformar uma boa ideia em uma empresa com tração e valor de mercado.

Capital, pessoas e execução: o tripé da escalabilidade

Na avaliação de Guardiola, um dos erros que teria evitado seria não ter contratado as pessoas certas mais cedo.

Equipes pequenas exigem alto desempenho individual, e uma má contratação pode custar caro, tanto em tempo quanto em oportunidade de crescimento.

Ele também destaca que escalar exige foco absoluto, como entender o tamanho da oportunidade de mercado (TAM), ter um produto realmente inovador e garantir que há espaço para crescimento sustentado antes de buscar capital externo.

“Oportunidades de sete dígitos só existem quando há um encaixe excepcional entre produto, mercado e execução de alto nível”, resume.

Finanças são decisivas na hora de escalar

A trajetória de Victor Guardiola mostra que ter uma boa ideia não é suficiente. A chave para transformar um projeto em um negócio escalável está no domínio de práticas de finanças corporativas, como captação de recursos, análise de viabilidade, gestão de equipe e uso estratégico do capital.

E para quem deseja seguir esse caminho, há ferramentas para desenvolver essas competências e ganhar vantagem competitiva no mercado.

