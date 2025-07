Três trabalhos paralelos para quem ama socializar — e que podem render até US$ 50 por hora

Para quem busca oportunidades fora do expediente tradicional, especialmente pessoas com habilidades sociais bem desenvolvidas, há atividades que combinam prazer, interação humana e retorno financeiro competitivo — chegando a pagar até US$ 50 por hora. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Essas ocupações paralelas não apenas ajudam a complementar a renda, como também exercitam competências diretamente ligadas ao universo das finanças corporativas, onde habilidades como comunicação interpessoal, relacionamento com stakeholders e inteligência emocional são cada vez mais valorizadas.

Entre as alternativas destacadas pela CNBC Make It, três se destacam pelo apelo social e pelo potencial de ganhos: guia turístico, embaixador de marca e chef particular em eventos privados.

Conhecimento local e habilidade de condução: o tour como negócio

Em plataformas como Withlocals, Tours by Locals e Airbnb Experiences, o conhecimento sobre uma cidade ou um tema cultural pode ser transformado em produto — e vendido para grupos de turistas em busca de experiências personalizadas.

Além de conhecer profundamente o tema abordado, é preciso dominar a arte da narrativa e da conexão com o público.

No contexto corporativo, esse tipo de trabalho evidencia uma habilidade crítica: a capacidade de liderar experiências e gerar engajamento — seja com turistas ou com executivos.

Profissionais de finanças que desenvolvem esse tipo de competência conseguem se destacar em apresentações, negociações e na condução de projetos complexos, com múltiplos atores envolvidos.

Vender sem vender: o poder da presença como embaixador de marca

Durante o verão, marcas disputam espaço em festivais, feiras e eventos ao ar livre. E para se fazerem notar, recorrem aos chamados brand ambassadors — pessoas encarregadas de promover produtos de forma descontraída e conversacional. Isso pode envolver desde distribuir amostras grátis até simplesmente conversar com o público.

Os ganhos nesse modelo variam de US$ 25 a US$ 50 por hora. Mas o que está em jogo vai além da remuneração: é a chance de exercitar uma das habilidades mais exigidas no universo financeiro — saber se posicionar como ponte entre a marca (ou empresa) e seu público-alvo.

Para profissionais de finanças corporativas, especialmente os que atuam em áreas como relações com investidores, fusões e aquisições ou desenvolvimento de negócios, saber articular uma proposta com clareza e empatia pode ser o diferencial em negociações de alto impacto.

Cozinhar como experiência e ativo de relacionamento

Já para quem prefere transformar sua casa (ou um espaço alugado) em ponto de encontro gastronômico, plataformas como Eatwith e Cozymeal permitem oferecer refeições temáticas e experiências culinárias exclusivas.

Além da comida, o que atrai é a conexão. E é aí que entra novamente a habilidade de socializar — criar um ambiente acolhedor, conduzir a experiência, adaptar o discurso ao público.

Essas qualidades, quando transpostas para o mundo das finanças corporativas, fazem diferença principalmente na gestão de equipes e no relacionamento com clientes internos e externos. A capacidade de criar ambientes colaborativos, lidar com diferentes perfis e gerenciar expectativas é o que diferencia gestores técnicos de líderes influentes

Finanças corporativas: o diferencial para monetizar a sociabilidade

No contexto das finanças corporativas, essa monetização vai além do retorno imediato: trata-se de transformar habilidades interpessoais em um ativo estratégico de carreira.

Os trabalhos que exigem conexão humana continuam abrindo portas — não apenas para quem busca uma renda complementar, mas também para aqueles que querem desenvolver competências essenciais para cargos de liderança e influência no ambiente corporativo.

Afinal, no coração das finanças corporativas, o que move negócios não são apenas planilhas, projeções e indicadores. São pessoas. E saber lidar com elas é, cada vez mais, uma vantagem competitiva.

