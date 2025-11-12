De rapper a CEO: como ele construiu um império milionário no ramo da culinária

Redação Exame
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15h22.
Cam Meekins, 32 anos, é um nome conhecido no mundo da música. Mas foi sua veia empreendedora que o levou a conquistar uma fortuna.
Em 2014, ele e seus irmãos fundaram a Stone & Skillet, uma marca de muffins ingleses premium. Desde então, o rapper e agora CEO da empresa transformou uma ideia simples em um negócio de oito dígitos, com faturamento superior a US$ 100 mil por mês.
O que começou como um projeto paralelo se tornou uma verdadeira revolução no setor alimentício.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
Em uma conversa franca sobre sua trajetória, Meekins revelou que, no início, a Stone & Skillet era um projeto pequeno, com um investimento inicial de apenas US$ 1.000.
"Compramos uma batedeira e um pouco de farinha", diz ele.
Junto com seus irmãos, ele começou a vender muffins em mercados locais e para restaurantes de Boston.
A reviravolta aconteceu quando, após uma feira de produtores, a Whole Foods percebeu o potencial de seu produto, o que abriu portas para o mercado varejista e acelerou o crescimento da marca.
Em 2020, durante a pandemia, Meekins assumiu a posição de CEO da Stone & Skillet e começou a aplicar as lições do mundo da música para expandir o negócio.
"Perdi meu pai naquele ano, e isso me motivou ainda mais a me dedicar à empresa", compartilha ele.
Foi quando a marca deu o salto para o nível nacional, ganhando presença em grandes redes de varejo como Publix e Whole Foods, e seu faturamento de US$ 100 mil por mês se transformou em um império multimilionário.
Como todo empreendedor, Meekins enfrentou desafios. Um deles foi entender as mudanças nas expectativas dos consumidores em relação aos alimentos e como essas transformações criavam novas oportunidades e desafios para seu negócio.
"A indústria alimentícia precisa de reformas, e estamos trabalhando para fazer parte dessa mudança", afirma ele.
Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.
Ao longo do processo, Meekins também aprendeu a importância de manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, destacando que cuidar do corpo e da mente é essencial para tomar decisões claras e eficazes.
Para outros empreendedores, Meekins tem um conselho simples: "Confie nos seus instintos".
Ele acredita que a maioria das pessoas nunca fará o que você está tentando fazer, e essa confiança em si mesmo é vital para alcançar o sucesso.
Além disso, ele enfatiza a importância de estar sempre em movimento, se conectando com pessoas e buscando oportunidades, pois nunca se sabe quando uma conexão pode transformar o futuro do seu negócio.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS