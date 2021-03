Consultoria faz seleção relâmpago para vagas com home office de desenvolvedoras

No mês da mulher, a ThoughtWorks, consultoria global de software, abre vagas exclusivas para mulheres desenvolvedoras. E as interessadas precisam se apressar: as inscrições ficam abertas até o dia 15 de março, na próxima segunda-feira!

O processo seletivo ocorre ainda esse mês e as contratações serão feitas em abril.

A diversidade e igualdade fazem parte dos princípios da empresa e estão presentes desde a sua fundação em 1993 nos Estados Unidos. Hoje, a empresa tem mais de 8 mil empregados e 46% são mulheres. Uma realidade diferente do resto do setor.

No Brasil, o setor de tecnologia da informação e comunicação possui 37% de mulheres em sua mão de obra, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Enquanto elas são minoria em cargos de liderança no setor, a consultoria já tem 44% do quadro de gestão feminino.

As vagas estão listadas com o nome “Todas as Mulheres na Tecnologia” e exigem níveis de experiência diferentes.

As posições também estão distribuídas nos escritórios de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, e São Paulo. No entanto, a empresa está para anunciar a possibilidade de home office definitivo para várias posições.

Segundo o comunicado da empresa, a estratégia vai levar em conta as demandas individuais de cada colaborador.

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de março e podem ser feitas pelo site.