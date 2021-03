Cofundador da Netflix será atração de evento com convites gratuitos

O cofundador da Netflix, Mitch Lowe, será o principal palestrante do evento da empresa de computação em nuvem Sky.One. O evento Connect 2021 deste ano será 100% online e poderá ser acompanhado gratuitamente mediante um cadastro feito até o dia 17 de março, com o código promocional CONNECT2021EUVOU. A informação é divulgada em primeira mão pela EXAME. A palestra de Lowe será realizada em 18 de maio e o início do evento da Sky.One está marcado para as 9h30.

O ex-executivo da Netflix também atuou como CEO da MoviePass, uma empresa que vendia assinaturas de ingressos para sessões de cinema e que pediu falência em janeiro de 2020. Hoje, Lowe ensina empreendedores a simplificar seus negócios e a criar produtos vencedoros usando ativos intangíveis como intuição, perseverança, pensamento analítico e amor, segundo seu site oficial.

O Sky.One Connect 2021 contará com duas trilhas de conhecimento compostas de palestras e painéis: People & Culture e Technology & Security. Os temas abordados serão inovação, disruptividade, liderança e empreendedorismo. Mais palestrantes do mercado de tecnologia serão anunciados pela empresa em breve.

A primeira edição do evento aconteceu no ano passado, ainda antes da chegada da pandemia do novo coronavírus ao Brasil. De acordo com a empresa, foram 38 palestrantes, 66 patrocinadores e mais de 2.000 inscrições — com 40% dos participantes tendo cargos executivos.