Consultoria de TI tem mais de 70 vagas abertas, com opções remotas

A alta na busca por profissionais de TI é realidade também na empresa Iteris, consultoria de TI. O setor vive um déficit de profissionais de tecnologia, que deve ser de 1 milhão de profissionais até 2030, segundo a consultoria MCKinsey. Só em 2022 serão 408 mil postos abertos.

Na Iteris, são mais de 70 vagas disponíveis para trabalho remoto em projetos no Brasil e nos Estados Unidos.

Na Interis, em 2020, contratou-se 34% a mais que em 2019, considerando os meses de janeiro a dezembro. Já em 2021, o crescimento é de 57% no número de funcionários, considerando as contratações realizadas até o início de outubro e comparando com o mesmo período do ano passado, com expectativa de alcançar 70% até o final deste ano. Na empresa já são 700 profissionais.

A maioria das 70 vagas da Iteris são no modelo remoto. Os benefícios e detalhes podem ser encontrados aqui.