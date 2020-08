Confira 28 empresas contratando para mais de 7.000 vagas de emprego

Está procurando por uma vaga de emprego? Confira a lista com diversas oportunidades para diferentes níveis de experiência e áreas profissionais. E antes de se candidatar, confira as dicas para escrever um bom currículo com modelos para baixar.

Durante a pandemia, diversas empresas precisaram se adaptar para o home office. Entre as vagas, algumas são para início imediatos e os funcionários começam trabalhando de casa. Outras, como é o caso da Via Varejo, Accenture e BriviaDez, serão remotas para sempre.

JBS

A JBS abriu 5.200 vagas de emprego em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. A maior parte das oportunidades será para o corte, abate e desossa de carnes. A empresa também está contratando para posições em centros de distribuição, lojas, fábricas de ração e incubadoras de aves. Para participar da seleção agora, os candidatos podem acessar o site de carreiras da JBS.

Accenture

Para se preparar para as demandas do mercado pós-pandemia, a Accenture está com 556 vagas abertas para trabalho remoto na área de tecnologia. A ideia é que profissionais de qualquer lugar do Brasil possam se candidatar às vagas. Não tem internet boa em casa? Precisa de cadeira, apoio de pé, teclado e mouse? A empresa vai ajudar com isso. As vagas tem como requisito conhecimento em Java, Angular, Mobile, React, iOS, Cloud ou DevOps. Saiba mais e se inscreve pelo site.

Via Varejo

A Via Varejo, dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, está com mais de 300 vagas de emprego abertas. Para acompanhar as tendências do mercado de trabalho, as novas oportunidades são no modelo “officeless”, com os colaboradores trabalhando remotamente desde o princípio. As vagas estão disponíveis pelo site carreira da empresa e pelo LinkedIn.

Qintess

São 243 vagas para profissionais de diversos campos da Tecnologia da Informação. As oportunidades são para projetos digitais ao redor do País, sendo mais de 90% das posições, inicialmente, disponíveis para trabalho remoto. Os profissionais interessados nas vagas devem enviar dados pessoais e currículo atualizado para o e-mail recrutamentoeselecao@qintess.com. As vagas também estão listadas no LinkedIn.

Sonda

A empresa de serviços de TI abriu 108 oportunidades em diversos estados do Brasil, principalmente nas cidades de Brasília (DF), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), onde estão localizados os escritórios da companhia com o maior número de pessoas. Confira as vagas no site.

GFT

A empresa de consultoria e desenvolvimento GFT abriu mais de 100 vagas para dar suporte a um projeto de inovação. A ideia é atrair talentos para trabalhar na criação de um banco digital. Para além das vagas voltadas para desenvolvedores, há outras 150 posições abertas em diversas outras áreas. Inscrições podem ser feitas no site da GFT.

MAG Seguros

A empresa está com mais de 100 oportunidades abertas em todo o país para profissionais que desejam atuar na área comercial. As vagas da companhia são inclusivas. Os interessados devem se candidatar pelo link.

Wildlife

O “unicórnio dos games” está com mais de 200 vagas abertas após sua nova rodada de investimento, que lhe rendeu 120 milhões de dólares e um valor de mercado de 3 bilhões de dólares.

As vagas são para os escritórios de Buenos Aires (Argentina), São Paulo (Brasil), Dublin (Irlanda) e Irvine (Estados Unidos). As áreas que estão com um maior número de posições em aberto são engenharia, arte, suporte e gerenciamento de comunidade. Os candidatos podem se inscrever pelo site da companhia.

Carupi

São 75 vagas de emprego para vendedores 100% home-office no formato de profissionais autônomos. Os candidatos aprovados terão acesso a comissões mediante bom desempenho, treinamentos e ferramentas digitais de última geração. Candidatos podem enviar o currículo para recruiting@carupi.com.

BriviaDez

A empresa tem mais 60 vagas para diversas áreas e especialidades, de redator e analista de performance até gerente de projetos e cientista de dados. Os contratados poderão trabalhar de qualquer lugar do mundo. É possível se candidatar pelo site.

Boa Vista

São mais de 60 vagas abertas e existem oportunidades nas áreas de design, arquitetura de sistemas, análise de insights, UX, gerência de produtos e desenvolvimento de sistemas. Confira as vagas pelo LinkedIn.

Acesso Digital

São mais de 40 vagas áreas como Desenvolvimento (back end, front end e mobile), Segurança da Informação, Produto, Jornada do Cliente, Recursos Humanos e Operações. Veja mais informações pelo site.

Grupo Squadra

São 32 vagas para profissionais de diversos campos da Tecnologia da Informação e análise de negócios. A lista completa de vagas e os requisitos técnicos para cada posição estão disponíveis no link.

Kryptus

São mais de 30 vagas para profissionais com experiência em diversas áreas de tecnologia da informação. Há oportunidades para desenvolvedores de Software, coordenadores técnicos e pré-vendas, entre outros. Confira as vagas no site.

Group Software

São 30 vagas para profissionais de diferentes setores, como TI, Marketing, Comercial e Sucesso do Cliente. A companhia atua em 15 países e em mais de 250 cidades de todos os 27 estados brasileiros, com escritórios em Belo Horizonte (Lourdes – matriz), São Paulo e Barueri-Alphaville. Os candidatos podem se inscrever pelo link.

SumUp

São 20 vagas abertas para profissionais com mais tempo de carreira em funções entre especialistas e níveis executivos. O trabalho será remoto durante a pandemia. Os cargos são diversificados, em áreas como compliance e regulatório, recursos humanos, engenharia de software, mercado de capitais, design de produtos, entre outros. Para conhecer todas as vagas e pré-requisitos acesse: https://sumup.com/careers/positions/.

Elo

São 15 vagas abertas para diversos níveis de experiência: Analista de Desenvolvimento, Arquiteto de Desenvolvimento, Especialista de Sistemas e Líder Técnico. As vagas estão disponíveis pelo site. O escritório da Elo fica em Barueri, São Paulo, e as vagas são para início remoto.

Livance Consultórios Inteligentes

São 15 vagas para suas unidades em São Paulo e Alphaville nas áreas de Atendimento, Marketing, Tecnologia e Infraestrutura. Para participar da seleção, os candidatos devem enviar currículos para o e-mail: carreiras@livance.com.br.

Bagy

São 12 vagas para as áreas de Desenvolvimento de TI, Financeiro, Vendas, Customer Success e Atendimento ao Cliente. Até novembro, mais 40 postos de trabalho devem ser abertos. Os interessados podem enviar o currículo para curriculos@bagy.com.br.

Ilegra

A companhia está com 17 vagas para a área de tecnologia. A empresa está recrutando profissionais para as posições de Analista de Sistemas, Business Analyst, Analista de Software, Front Developer, Backend Developer, DevoOps Pre Sales Engineer, UX Designer, Arquiteto de Software, Quality Analyst Senior e Comercial para operar em seu novo modelo de trabalho 100% remoto. Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para rh@ilegra.com.

ClickBus

A empresa líder em venda online de passagens rodoviárias está com 13 vagas abertas para a cidade de São Paulo. As posições são para os setores de comunicação, desenvolvimento, marketing, gestão, produto e data & insights. Veja mais no site.

Sotran Logística

São 13 novas oportunidades para os cargos de embarcador, coordenador administrativo e de logística, gerente de logística, gerente de novos negócios, gerente de desenvolvimento comercial e engenheiro desenvolvedor. As vagas são para Londrina (PR), Rio Verde (GO), Catanduva (SP), Assis (SP), Americana (SP), Dourado (MS), Ponta Porã (MS) e Ribeirão Preto (SP). Para se inscrever, o candidato precisa acessar aqui: https://jobs.kenoby.com/sotran

Origin

São 10 vagas abertas para designers, engenheiros de softwares e gerentes de produto, e oferece remuneração competitiva em dólar, além de benefícios como curso de inglês, férias e horário flexível. A startup tem escritório em São Paulo, devido a pandemia, estão em home office. Para se inscrever, o candidato precisa acessar aqui: https://www.useorigin.com/careers

Followize

São nove vagas abertas para profissionais de diferentes níveis e setores, desde estagiários, desenvolvedores, analistas e coordenadores de atendimento. Confira como se inscrever no site.

Tag

A startup de check-in e check-out para hotéis e restaurantes que querem acabar com as filas e aglomerações nas recepções está com oito vagas para as áreas de vendas, marketing, financeiro e RH, preferencialmente para quem mora em Belo Horizonte e região metropolitana. O envio do currículo pode ser feito pelo site.

Gofind

São quatro vagas, sendo duas para área de Desenvolvimento/Produto, uma para área de Marketing e uma para área de Sucesso do Cliente. Os currículos podem ser enviados para o e-mail recruta@gofind.online.

Kenzie Academy

São duas vagas em aberto, a escola busca por um Analista Facilitador de Ensino e um Analista de Dados Sênior, para atuar na sede da escola em Curitiba (PR), pelo regime CLT. Para se candidatar, os interessados devem acessar o link.

Mandaê

A empresa tem oportunidades para trabalhar como assistente de Relacionamento, consultor(a) de processos, executivo de desenvolvimento de negócios (Supply), analista fiscal, pessoa desenvolvedora backend, coordenador de Infraestrutura de Aplicações e Segurança, Product manager e Financial planning analyst. Confira no site.