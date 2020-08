Via Varejo abre mais de 300 vagas com home office e início imediato

A Via Varejo, dona da Casas Bahia e do Ponto Frio, está com mais de 300 vagas de emprego abertas. Para acompanhar as tendências do mercado de trabalho, as novas oportunidades são no modelo “officeless”, com os colaboradores trabalhando remotamente desde o princípio.

Com as novas contratações, o objetivo é promover a inovação dentro da empresa, trazendo um time mais multidisciplinar e diverso. Segundo a Via Varejo, as oportunidades também acompanham o novo momento do negócio.

Com a pandemia, a companhia precisou acelerar sua transformação digital. Apenas em março, o e-commerce passou de 34% para 80% do volume de vendas.

Entre as novas vagas, 180 serão para a área de tecnologia, especialmente para as áreas de Qualidade de Software, Cyber Security, Infraestrutura Cloud, UX, Agile e Dados.

Mesmo com a crise, a demanda por profissionais de tecnologia continua em alta. E, assim como a Via Varejo, diversas empresas vão investir na área de Dados. A carreira de cientista de dados continua em alta, segundo Rychard Guedes, professor da escola de programação Let’s Code, parceira da EXAME Academy em cursos de programação de dados.

Todo o processo de seleção na Via Varejo foi adaptado para o modo virtual. As vagas são para início imediato, os contratados receberão em casa todo o equipamento necessário para trabalhar.

Segundo Rosi Purceti Balabran, diretora de pessoas e performance, o modelo recebe um nome diferente do home office, que é visto como um tipo de benefício e já fazia parte da rotina de trabalho.

“O officeless é um método que acredita no trabalho realizado totalmente à distância, com relações profissionais baseadas em autonomia, propósito e confiança”, explica.

As vagas estão disponíveis pelo site carreira da empresa e pelo LinkedIn.