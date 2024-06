Concurso Unificado do TSE: inscrições começam nesta terça e salários chegam a R$ 14 mil

As inscrições para o concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral começam nesta terça-feira, 4, e vão até o dia 18 de julho. Os candidatos interessados devem acessar o site da Cebraspe, banca organizadora do certame.

Como se inscrever no Concurso TSE Unificado?

Os interessados deverão acessar o site da Cebraspe, banca que irá realizar o concurso.

Quantas vagas serão oferecidas pelo Concurso TSE Unificado?

A previsão é de 395 vagas, sendo 126 para cargos de analista judiciário e 269 para técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva.

Quais são os salários do Concurso TSE Unificado?

A remuneração inicial, dependendo do cargo, vai de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78. Em alguns casos, como o de agente policial judicial, há previsão de acréscimo de R$ 1.243,91 por Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), totalizando R$ 9.773,56.

As vagas serão distribuídas entre o TSE e 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Apenas o TRE do Tocantins ficou de fora, pois há concurso válido para o órgão em andamento. Há reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Quando as provas do Concurso TSE Unificado serão aplicadas?

A previsão é que as provas objetivas sejam aplicadas nos 26 estados e o Distrito Federal no dia 22 de setembro deste ano.

Na etapa seguinte, a das provas discursivas, o candidato terá a oportunidade de demonstrar seu domínio em temas específicos da área/cargo/especialidade de escolha. Para isso, deverá elaborar um texto dissertativo com no máximo 30 linhas, valendo 50 pontos.

O teste de aptidão física, próxima etapa do certame, será realizado apenas para o cargo de técnico judiciário – Área administrativa – Especialidade: agente de Polícia Judicial.

A última fase da prova, a de avaliação de títulos, terá apenas caráter classificatório e será válida para o cargo de analista judiciário em todas as especialidades.

Resultado final do Concurso TSE Unificado

A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos, está prevista para o dia 28 de outubro de 2024. Segundo o edital, as atas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência do TSE, do TRE e do Cebraspe, organizador do certame.

Caso haja alteração, também será previamente comunicada por meio de edital, publicado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/cpnuje_24.

Cronograma do Concurso TSE Unificado 2024

Inscrições: 4 de junho a 18 de julho;

Solicitação de inscrição com isenção da taxa: 4 de junho a 18 de julho;

Divulgação da consulta aos locais de provas: 6 de setembro;

Aplicação das provas: 22 de setembro;

Divulgação dos gabaritos oficiais: 27 de setembro;

Resultado final das provas: 28 de outubro.