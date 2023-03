Concurso Público: o que cursinhos preparatórios tradicionais não ensinam na hora de se preparar

*Este conteúdo é apresentado por Atom

Tempo perdido, dinheiro gasto, frustração e falta de motivação, estes são alguns dos maiores sentimentos que uma pessoa que busca fazer concurso público sente ao não conquistar a tão sonhada aprovação.

Há quem ainda acredite que a fórmula para aprovação em carreira pública seja estudar 10 horas por dia, viver para estudar, investir em livros caros e cursinhos para aprovação. O problema é que hoje essa forma de estudo, além de ultrapassada, não está alcançando os resultados esperados.

Como estudar para concursos públicos ainda é uma grande dúvida que permeia o meio dos concurseiros, então qual a forma certa para se estudar para um concurso público? É esta pergunta que a servidora pública e expert em aprovação para carreiras públicas, Ellen Carvalho, irá responder em seu próximo evento Online chamado “O Mapa da Carreira Pública”.

Ellen Carvalho é concursada em 15 concursos públicos, aprovada em 10 e nomeada em 05. Descobriu as principais estratégias para vencer e ser aprovada para o emprego público dos seus sonhos sem nenhuma ajuda, tudo na base da tentativa, erro e acerto. Foi assim que ela desvendou os principais segredos para a aprovação em concursos públicos.

Com toda a sua experiência, Ellen garante que o caminho para a aprovação passa longe das milhares de horas gastas no dia a dia para se dedicar aos estudos e completa dizendo que não é mais necessário estudar 08 horas por dia para ser aprovado. Na verdade, o que precisa ser feito é ter a metodologia correta e aplicá-la para conquistar o resultado esperado.

O que os cursinhos preparatórios tradicionais não ensinam a você na hora de se preparar para o concurso público

Muitas pessoas estão estudando há anos buscando a aprovação. Porém com o passar do tempo elas não alcançam o sonho e passam a se questionar sobre qual o melhor caminho seguir, e é aí que entram os cursinhos preparatórios.

Há uma lenda de que para ser aprovado em concurso público o melhor caminho é fazer um cursinho preparatório, mas a verdade é que nos dias atuais, com a internet e a facilidade de acesso às informações, essa teoria não passa de uma tentativa de tirar ainda mais o dinheiro do concurseiro sem a garantia da aprovação.

A necessidade no mundo atual vai bem além do mero conhecimento técnico e informacional. Hoje, o equilíbrio mental e emocional contam muito na hora de fazer uma prova para uma carreira pública. Essas inovações não estão inseridas nas grades dos cursos convencionais.

Se o concurseiro não possuir o mínimo de inteligência emocional para aprender a lidar com a frustração, desmotivação e má gestão do tempo durante a prova, possivelmente ele irá ser reprovado inúmeras vezes.

Mas afinal, existe um melhor caminho a seguir?

O melhor caminho a seguir é conhecer a metodologia que mais aprova e que já trouxe resultados para outras pessoas. É exatamente essa metodologia inovadora que você poderá ter acesso no evento O Mapa da Carreira Pública.

Durante o evento online, a servidora pública e expert em aprovação Ellen Carvalho irá revelar a você as principais estratégias que ela utilizou para conquistar diversas aprovações em vários concursos públicos diferentes.

Você terá acesso a todas as experiências e insights sobre o que é preciso para ter o melhor desempenho durante a preparação e também durante a prova. Vai aprender o que fazer para aumentar muito as suas chances de aprovação, os mitos e verdades quando o assunto é tempo, organização, estudo e investimento.

Ao participar do evento, você também terá a oportunidade de entender de forma definitiva todos os segredos que diversos concurseiros usam para conquistar a tão sonhada aprovação em concurso público e irá deixar de lado todas as dúvidas e inseguranças em relação à carreira pública.

“A melhor metodologia é aquela que possibilita você ir em busca do sonho da aprovação, conciliando trabalho, família e estudos, afinal não importa aonde você esteja neste momento, importa apenas aonde você quer chegar.”

Ao participar do evento, você estará por dentro do universo da Carreira Pública e saberá de todos os desafios e recompensas de trabalhar no setor público. Você terá também a oportunidade de interagir com outros participantes e se conectar com pessoas que buscam realizar o mesmo sonho que você.

Este evento é Online e Gratuito, aberto a qualquer pessoa interessada em seguir carreira no setor público. Portanto, não perca esta excelente oportunidade de aprender sobre o Mapa da Carreira Pública.

A oportunidade de dar início à sua carreira pública em busca de estabilidade e segurança, com remuneração de R$4.000 a R$25.000 e inúmeros benefícios, está diante de você.

Registre-se agora para reservar sua vaga no evento o Mapa da Carreira Pública e tenha a chance de começar a desvendar os segredos da aprovação no mundo das carreiras públicas!

Clique aqui para participar desse evento online e gratuito

