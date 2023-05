Concurso da Petrobras tem 115 mil candidatos; veja horário e locais de prova

Nete domingo, 30, a partir das 14h mais de 115 mil pessoas realizam as provas para o concurso público da Petrobras. Os exames serão ocorrerão nas 26 capitais e no Distrito Federal.

Ao todo, são oferecidas 373 oportunidades imediatas e 746 chances para formação de um cadastro de reserva, totalizando 1.119 vagas abertas. As oportunidades são para nível médio técnico.

As vagas são para as áreas de Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes; Elétrica; Instrumentação; Mecânica; Operação; Operação de Lastro; Projetos, Construção e Montagem (Elétrica ou Mecânica); Segurança do Trabalho; e Suprimento de Bens e Serviços (Administração).

Os incritos devem consultar os locais de prova por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

Como é a prova do concurso da Petrobras?

As provas objetivas terão, ao todo, 40 questões de conhecimentos básicos (Português e Matemática, de caráter eliminatório) e outras 60 de conhecimentos específicos (classificatória). A duração será de quatro horas. A prova objetiva seguirá o modelo padrão do Cebraspe, com questões que devem ser respondidas com "Certo" ou "Errado". A cada resposta dada de acordo com o gabarito oficial, o candidato ganha 1 ponto. Em caso de resposta incorreta, perde 1 ponto. Os gabaritos oficiais serão divulgados pela internet, no endereço eletrônico da Cebraspe. Quanto é o salário da Petrobras? Segundo o edital da seleção, o salário básico será de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90.



