Companhia aérea Azul tem novo diretor de Pessoas; saiba quem é e o seu estilo de gestão

A companhia aérea Azul tem um novo diretor de pessoas. Antonio Dibai, de 39 anos, na companhia desde maio de 2009, foi promovido ao cargo em outubro.

Anteriormente, o executivo era responsável pela gerência geral de aeroportos dentro da Azul.

A história e desenvolvimento de Dibai na Azul se misturam à história e ao crescimento da própria companhia.

Dibai chegou à companhia quando a Azul tinha apenas alguns meses de operação no Brasil. Em dezembro, a companhia vai completar 15 anos.

Dibai aceitou o convite para ser o primeiro gerente de aeroporto da Azul na base de Recife (PE), a terceira aberta pela companhia, após a de Campinas (SP) e a de Porto Alegre (RS).

Foi ele quem ajudou a criar o primeiro Manual Geral de Aeroportos da Azul.

Como gerente de aeroporto em Recife, ele começou liderando diretamente 25 pessoas.

Depois, passou a gerente operacional, naquela que seria a vitrine da companhia, o primeiro hub da aérea, em Viracopos, Campinas (SP).

Então, passou a responder por 140 Tripulantes, como são chamados os funcionários da Azul.

Por ali ficaria até conquistar, três anos e sete meses depois, o cargo de gerente geral de aeroporto.

Dibai foi responsável por elevar o hub à categoria de Melhor Aeroporto do Brasil – um título reforçado, algumas vezes, com premiações ao longo dos quase oito anos de atuação na gerência geral de VCP.

Em paralelo, ele procurou aperfeiçoar conhecimentos práticos com um MBA de Gestão em Negócio com Ênfase em Transporte. "Isso me ajudou a desenvolver ainda mais o meu olhar de executivo no dia a dia", diz.

Sob a sua gestão, a base de VCP bateu o recorde de satisfação dos funcionários da empresa, com 91% de índice de favorabilidade.

"Com o nome VCP Mais Feliz, nós passamos a fazer uma única pergunta a cada um dos Tripulantes: ‘o que a gente ainda pode fazer para que você seja mais feliz aqui’. A maioria das respostas era de solicitações simples, envolvendo melhorias de processos e ambientes, por exemplo. E ainda que fossem mais complexas, não deixávamos de responder a cada necessidade levantada, com nossas explicações para possível dificuldade de atendê-la no tempo esperado. Notamos que a sensação de estar sendo cuidado era mais importante para todos do que a realização do pedido", diz.

Ao implantar o mesmo modelo do VCP Mais Feliz na rotina de todas as diretorias de aeroportos, elevando de 86% para 91% o índice de satisfação dos Tripulantes na Pesquisa de Engajamento e Clima, sua forma de gestão o levou a um convite direto de Jason Ward, vice-presidente de Pessoas, Clientes e ESG.

Quais são os próximos desafios

Agora, o desafio é o de conectar todas as áreas da Azul e de levar suas experiências de cuidado e desenvolvimento pessoal e profissional, direta e indiretamente, para os mais de 15 mil Tripulantes da companhia.

“Com a Diretoria de Pessoas, a Azul me deu, mais uma vez, a oportunidade de trabalhar, e agora em uma escala ainda maior e mais estratégica, com a minha teoria dos dois ‘T’s, cuidando para que os Tripulantes continuassem sendo bem tratados e bem treinados”, diz ele.

“Hoje, cuido do RH e da nossa universidade corporativa, a UniAzul. Portanto, disponho de ferramentas e do apoio do nosso board para manter e ampliar um ambiente de trabalho que favoreça o bem-estar e a alta performance de cada Tripulante.”

Uma das decisões mais importantes do novo diretor de Pessoas foi a assinatura do Movimento Raça é Prioridade, uma iniciativa do Pacto Global da ONU, em parceria com a ONU Mulheres.

O compromisso da Azul é o de atingir a meta de 30% de Tripulantes negros em posições de liderança até 2025 e 50%, até 2030.

“Faremos isso, conhecendo melhor os perfis de nossos Tripulantes, para saber onde precisamos priorizar nossas ações de inclusão, que irão envolver, por exemplo, parcerias com organizações sociais com foco em formar e desenvolver pessoas negras e ainda um plano de sucessão e mentoria feminina. O objetivo é tornar a Azul uma companhia aérea ainda mais diversa, inclusiva, acessível e equitativa para todos”, diz.

Nascido em Porto Seguro, o baiano Dibai lembra que foi escolhido para posições de liderança desde cedo, tendo sido escolhido todo ano como representante de classe, presidente do grêmio estudantil, entre outros cargos.

O executivo acredita que sua habilidade em lidar com as pessoas, na profissão, começou logo cedo, por volta dos 17 anos, em aldeias indígenas.

"Trabalhava como trainee em uma ONG que cuidava da comunidade indígena da região. Minha função era passar o dia em cada aldeia para entreter os filhos, crianças e jovens, em oficinas educativas e de esporte", diz.