Como se dar bem em uma entrevista de emprego? Este curso gratuito pode te ajudar

Se preparar para uma entrevista de emprego pode ser difícil e estressante. Mas uma nova ferramenta pode ajudar muito aqueles que buscam por um novo emprego e precisam lidar com uma entrevista de emprego em um futuro próximo e gostariam de se preparar

A Gupy, HR Tech que possui um portal de contratação, acaba de lançar o curso gratuito “Entrevista de emprego na prática”, que até o momento já teve 25 mil pessoas registradas apenas na pré-inscrição.

Com carga horária de três horas, o conteúdo é composto por 12 aulas rápidas com dicas práticas sobre como se preparar para a entrevista, como lidar com o nervosismo, quais as principais perguntas feitas durante o processo seletivo, entre outros temas que estão entre as maiores dores das pessoas candidatas no momento de buscar uma nova oportunidade de trabalho.

Segundo Guilherme Dias, CMPO e cofundador da Gupy, muitas pessoas candidatas às vezes estão aptas para a vaga, mas não conseguem passar seu valor durante a entrevista por falta de preparo adequado ou insegurança, um sentimento comum durante esta etapa do processo. A Gupy espera estimular a confiança das pessoas candidatas com dicas e orientações práticas que as ajudem a ter um desempenho cada vez melhor.

“Os processos seletivos estão cada vez mais concorridos, temos vagas que recebem desde 100 até 20 mil currículos, por isso cada etapa de seleção é uma oportunidade para a pessoa candidata se destacar. É importante se preparar bem, desde a revisão do seu currículo até o cuidado ao realizar testes e entrevistas, e nós queremos ajudar nisso. O propósito da Gupy é melhorar a empregabilidade no Brasil e isso envolve não apenas ajudar a viabilizar as mais de 50 mil contratações que acontecem mensalmente na nossa plataforma atualmente, mas também levar educação para as pessoas candidatas", explica Guilherme.

O executivo ainda explica que a companhia está investindo fortemente em educação corporativa para as empresas impactarem no desenvolvimento contínuo de seus colaboradores. Porém, o foco da empresa também é ajudar as pessoas que estão buscando uma nova oportunidade de trabalho. E a criação desse curso conversa diretamente com esse ideal.

Com exclusividade à EXAME, a Gupy apresentou o conteúdo programático do curso: Pesquisas e preparação para a entrevista; Tipos de entrevistas; Como se vestir para as entrevistas; Como cuidar da ansiedade e nervosismo; Como se comportar durante a entrevista; Como falar sobre você; Explorando seus pontos fortes e fracos; As perguntas mais frequentes; Dicas para entrevistas virtuais; Bônus: realizei a entrevista, e agora? Essas serão todas as aulas oferecidas durante o curso da Gupy.

Como se inscrever no curso da Gupy

As inscrições poderão ser feitas por meio da página do curso, e as pessoas interessadas poderão acessá-lo no computador, celular ou tablet. Além disso, ao final de todas as aulas, os alunos receberão um certificado de conclusão por e-mail; para isso, basta preencher um formulário com o nome completo e a data de conclusão do curso.

Ferramenta do Google para treinar entrevistas

O Google lançou, recentemente, um site chamado Interview Warmup para ajudar na preparação destes candidatos para as futuras entrevistas de emprego. A ferramenta é gratuita.

O Interview Warmup é uma ferramenta alimentada por uma IA que ajuda os candidatos a treinarem situações específicas em entrevistas. Lançado em maio de 2022, o site prepara perguntas comuns de entrevista para preparar o candidato da melhor forma para uma entrevista.

A ferramenta orienta o candidato através de uma trilha padrão de entrevistas, realizando perguntas e, em seguida, fornecendo resultados e insights para as respostas do candidato.

Infelizmente, o serviço ainda não está disponível em português, mas pode ser bem útil para aqueles candidatos que estão se planejando para uma vaga que exija um nível de proficiência em inglês ou estão se aplicando para empresas fora do Brasil, por exemplo. A EXAME preparou um passo a passo de como usar a plataforma; confira.

