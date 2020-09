Como conseguir uma bolsa de estudos em 2020? Veja as opções fora do Brasil

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas! Dessa vez, destacamos algumas bolsas de estudo com prazo de inscrição até o fim do ano — e algumas que vão até o começo de 2021.

Com a pandemia do COVID-19, essas bolsas são mais garantidas, já que em geral só começam no ano que vem. Por isso, se você está em busca de uma bolsa de estudo com inscrições abertas, está no lugar certo!

Há opções para graduação, mestrado e doutorado nos destinos mais procurados por quem deseja uma bolsa de estudo para estudar fora. Isso inclui Estados Unidos, Austrália, Holanda e França. Também existem opções de programas de verão e oportunidade de participação em conferências globais.

Confira!

Bolsas para cursos curtos:

Bolsas para programas de verão na Universidade de Tel Aviv

A Universidade de Tel Aviv (TAU) está recebendo inscrições para bolsas de estudos para seus programas de verão que serão oferecidos entre junho e agosto de 2020. Entre as opções estão cursos de línguas e programas voltados tanto para alunos do ensino médio, graduação e pós-graduação. As inscrições para os programas vão até agosto de 2020. A lista dos cursos disponíveis pode ser vista neste link.

Todos eles, com exceção do “TAKA: Prep Program for Academic Hebrew”, “Homeland Security Executive Certificate” e “Excavation Programs” são elegíveis para bolsa. O valor das bolsas varia de US$ 500 a US$ 2.000 dependendo do curso escolhido e do perfil do candidato. Isso corresponde a 50% a 100% do valor dos programas de verão oferecidos (dependendo tanto do programa escolhido quanto do valor da bolsa). Outros custos, como passagens aéreas e moradia durante o curso de verão, ainda ficam a cargo do estudante.

Santander oferece mais de 600 bolsas de estudo para intercâmbio em 9 países

O Santander abriu na semana passada as inscrições para o Programa de Bolsas Santander Ibero-Americanas. A empresa vai oferecer um total de 629 bolsas de estudo para intercâmbio em graduação e pós-graduação a estudantes brasileiros que queiram realizar seus estudos em outros países. As inscrições vão até o dia 23 de agosto.

Os países de destino disponíveis são Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, México, Peru, Porto Rico, Portugal e Uruguai. O valor da bolsa é de R$ 13.407, que podem ser usados para custear despesas como taxa da universidade de destino (se houver), deslocamento, alimentação ou moradia. Saiba mais aqui!

Concurso do Instituto Tomie Ohtake levará vencedores para estudar fora

O Instituto Tomie Ohtake está recebendo inscrições para o Prêmio de Design Instituto Tomie Ohtake Leroy Merlin. O concurso do Instituto Tomie Ohtake avaliará projetos enviados por estudantes e profissionais em início de carreira, em qualquer área, e os vencedores ganharão cursos livres de desgin em instituições internacionais. As inscrições vão até o dia 28 de agosto.

Dentre os projetos enviados, até 15 serão selecionados para a fase de prototipação e desenvolvimento. Nessa fase, cada autor receberá uma verba de R$ 5.000 para desenvolver um protótipo de seu projeto. Depois serão anunciados os três projetos, entre os expostos, que serão premiados com cursos livres de design em instituições internacionais. O prêmio inclui passagens aéreas e o valor do curso, bem como valores de alimentação e hospedagem para os contemplados. Saiba aqui mais sobre a oportunidade.

Concurso premia estudantes com bolsas de estudo para curso em Cambridge

Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para o Cambridge Immerse Essay Competition, concurso de redação de Cambridge, organizado pela própria universidade. O programa levará estudantes que tenham de 13 a 18 anos para um curso de verão da em Cambridge, uma das melhores universidades do mundo, durante julho e agosto de 2021.

O prêmio concedido aos dez estudantes melhor avaliados cobre as taxas do curso de verão em Cambridge, 13 noites de acomodação e alimentação e seguro de viagem — embora os vencedores ainda precisem arcar com as passagens aéreas. Outros alunos também poderão receber bolsas de 70% para o programa, em número não especificado. Saiba mais sobre as bolsas aqui.

Bolsas para graduação:

Bolsas integrais de graduação na Tel Aviv University para brasileiros

A Universidade de Tel Aviv, em Israel, está oferecendo bolsas de até 100% para seu programa de graduação (B.Sc.) em Engenharia Elétrica e Eletrônica. As bolsas são oferecidas por meio de um fundo estabelecido pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. A instituição também oferece bolsas para o seu bacharelado (B.A.) em Liberal Arts, que cobrem até 50% das anuidades.

No caso do programa de engenharia elétrica e eletrônica, as bolsas podem chegar a 100% do valor do curso, que é de US$ 4.550 por ano. O programa de Liberal arts, por sua vez, tem bolsas de até 50% do valor de US$ 12.000 por ano do curso. É possível ver mais informações e realizar inscrições por meio deste link.

Curso de preparação para estudar fora tem bolsa de estudo para jovens de baixa renda

Não é só no Brasil: muita gente do mundo inteiro tem vontade de estudar nas univesidades de ponta dos Estados Unidos. Foi isso que motivou Ethan Sawyer a criar o College Essay Guy, um perfil dedicado a ajudar jovens durante a application. Conforme seu público foi crescendo, Sawyer alistou a ajuda de outrs profissionais, e então criou a Matchlighters Scholarship, que conecta jovens promissores a profissionais capazes de ajudá-los na preparação para estudar fora.

De acordo com Sawyer, a bolsa “conecta orientadores generosos e experientes a estudantes de baixa renda e alto potencial do mundo inteiro, para levar a oportunidade de entrar na universidade para aqueles que mais necessitam”. Os alunos contemplados pela bolsa receberão quatro horas de auxílio com seus essays e preparação geral para a application, e duas horas de ajuda para criar uma lista de universidades ideais de orientadores experientes.

Bolsas de estudo integrais para graduação no Japão, do MEXT

O MEXT, Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão, está recebendo inscrições para bolsas integrais de graduação no Japão. As bolsas são para cursar um programa de graduação, com 5 anos de duração, numa universidade japonesa. E elas incluem um curso preparatório de língua japonesa e outras disciplinas, durante o primeiro ano. As inscrições vão até 3 de setembro.

Os bolsistas escolhidos pelo MEXT ficarão isentos das taxas acadêmicas referentes à sua graduação. Além disso, receberão um valor mensal de 117 mil ienes (cerca de R$ 5.900) para se manter no Japão. Esse valor pode ser um pouco maior dependendo do local onde o estudante fará a graduação. A bolsa também cobre a passagem aérea de ida e volta para o Japão. Mais informações aqui.

Bolsas de estudo graduação e pós-graduação para a Universidade de Montreal

A Universidade de Montreal está recebendo inscrições para bolsas de estudo no Canadá, para graduação, mestrado ou doutorado. A instituição, que ministra aulas majoritariamente em francês, reconhecerá com apoio financeiro estudantes estrangeiros que demonstrarem bom desempenho acadêmico. As inscrições vão até 1 de setembro, mas alguns cursos ainda têm inscrições abertas até março.

Para graduação, os bolsistas receberão um valor de US$ 2.000 a US$ 11.998 por ano (equivalente a cerca de R$ 8.600 a R$ 52.000 na cotação atual), de acordo com o seu desempenho acadêmico. No mestrado, o valor é de US$ 6.280 por ano (aproximadamente R$ 27.200). Já para o doutorado, a bolsa de estudo corresponde a uma redução das taxas até o nível que seria pago por estudantes do próprio Quebec. Isso equivale a uma redução de mais de 75% do valor.

Bolsas de estudo de graduação nos EUA, na Emory University

Estão abertas as inscrições para uma série de programas de bolsas de graduação nos EUA na Emory University. Os programas de bolsas da universidade visam apoiar estudantes internacionais que queiram começar a estudar lá a partir do segundo semestre de 2021, e suas inscrições vão até 15 de novembro.

O valor das bolsas varia de acordo com o programa para o qual o candidato é aprovado, mas a candidatura para todos eles é unificada. A Woodruff’s Dean’s Achievement Scholarship, por exemplo, oferece um valor de US$ 10.000, pago uma única vez. Já a Robert W. Woodruff Scholarship cobre integralmente os valores da anuidade da graduação, alimentação e moradia. Saiba mais neste link.

Bolsas de estudo de graduação na Clark University nos EUA

A Clark University está recebendo inscrições para uma série de programas de bolsas para estudantes estrangeiros. São diversos programas de bolsas de graduação na Clark University, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, voltados para estudantes internacionais com boas notas e perfil de liderança que desejem começar seus estudos em 2021. As inscrições vão até 15 de novembro.

São cinco programas de bolsas de estudo diferentes, o maior dos quais cobre integralmente os custos da graduação do estudante. Os demais têm valores de até US$ 80 mil pelos quatro anos da graduação. Veja aqui mais informações sobre eles!

Bolsas de estudo integrais para graduação no Vietnã em cursos em inglês

A Ton Duc Thang University está recebendo inscrições para bolsas integrais de graduação no Vietnã. As bolsas estão disponíveis tanto para cursos ministrados em inglês quanto para programas de graduação ministrados em vietnamita — e nesse último caso elas incluem um ano de aulas do idioma. As inscrições vão até 30 de novembro!

Nos dois casos, as bolsas cobrem integralmente as anuidades da universidade e incluem acomodação no campus. Os estudantes ainda precisarão arcar com as passagens aéreas e com outras despesas durante a graduação. No entanto, vale considerar que o custo de vida na Cidade de Ho Chi Mihn (onde a universidade fica) é um pouco menor que nas capitais brasileiras. Mais informações sobre a oportunidade podem ser vistas neste link.

Universidade de Melbourne, na Austrália, tem bolsas integrais de graduação

A Universidade de Melbourne, uma das 50 melhores universidades do mundo de acordo com o QS World Rankings, está oferecendo bolsas integrais para graduação na Austrália. As bolsas são parte do programa Melbourne International Undergraduate Scholarships, que contemplam alunos com excelente histórico acadêmico que desejem fazer uma graduação na instituição. As inscrições vão até 30 de novembro.

Segundo a universidade, são oferecidas em torno de 50 bolsas por ano. Seus valores variam de acordo com o perfil do candidato, mas vão desde um deconto de 10 mil dólares australianos no primeiro ano de estudos até o valor total das anuidades pelos três anos de duração dos programas de graduação da universidade. Veja aqui mais informações.

Bolsas de estudo de graduação no Canadá, na Universidade de Calgary

A Universidade de Calgary está recebendo inscrições para o programa de bolsas International Entrance Scholarships. São duas bolsas de graduação no Canadá voltadas para alunos que pretendam começar seus estudos na universidade no segundo semestre de 2021. As inscrições vão até 1 de dezembro!

O valor total das bolsas é de 60 mil dólares canadenses, mas ela é dividida ao longo de quatro anos, com valor de 15 mil dólares canadenses por ano. Dependendo do curso escolhido pelo candidato, esse valor pode ser até maior do que o custo das anuidades para a universidade — nesse caso, ele pode ser usado para residência estudantil ou alimentação na instituição. Veja aqui mais informações!

Universidade dos EUA oferece bolsas de estudo integrais para graduação em 2021

A Illinois Wesleyan University está com inscrições abertas para oportunidades de bolsas integrais de graduação nos EUA estudantes estrangeiros que queiram começar a estudar por lá em 2021. As inscrições para as bolsas integrais vão até 1 de janeiro de 2021!

São três programas de bolsas de estudo. Eles contemplam estudantes estrangeiros com bom histórico acadêmico com um valor que vai desde US$ 16 mil ao ano até os custos totais da anuidade dos cursos ao longo de até quatro anos. Veja neste link mais informações sobre os programas.

Bolsas para pós-graduação:

Bolsas de estudo na Alemanha

Bolsas de estudo para pós-graduação em áreas relacionadas ao desenvolvimento

O serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DAAD) está com inscrições abertas para bolsas de pós-graduação na Alemanha em uma série de programas relacionados ao desenvolvimento econômico. As bolsas são parte do programa EPOS, criado com foco no aperfeiçoamento de profissionais de destaque de países em desenvolvimento. As inscrições variam de 31 de agosto de 2020 a até 31 de março de 2021.

As bolsas do DAAD variam conforme o curso e nível de estudos. Em geral, oferecem um valor mensal de valor não especificado e também cobrem passagens aéreas, seguro de saúde durante a estadia do candidato na Alemanha e um curso preparatório de língua alemã. Clique aqui e saiba mais sobre as oportunidades!

Bolsas de estudo integrais para MBA na Alemanha

Estão abertas até 1 de outubro as bolsas de estudo para MBA na Alemanha, como parte do programa EPOS, criado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão). O EPOS foca cursos de pós-graduação no país que se relacionem ao desenvolvimento sustentável e, nesse caso, a formação oferecida pela Universidade de Leipzig dedica-se às pequenas e médias empresas.

Como requisito estabelecido pelo órgão alemão, estão a necessidade de experiência profissional na área (por um período mínimo de dois anos, após a graduação) e de excelente desempenho acadêmico. Todos os anos, são chamados 25 candidatos para o programa de MBA na Alemanha. Mais informações neste link.

Museu oferece bolsas de até €30.000 para pesquisadores

O Deutsches Museum, um museu localizado em Munique, na Alemanha, está recebendo inscrições para o Scholar-in-Residence Program 2019. O programa oferecerá bolsas de pesquisa na Alemanha até €30.000 para pesquisadores que queiram desenvolver projetos de pesquisa de nível de doutorado ou pós-doutorado relacionados ao acervo do museu. As inscrições vão até 16 de outubro.

Os projetos podem ter seis ou 12 meses de duração. Projetos de nível de doutorado receberão uma bolsa de €7.500 (caso sejam de seis meses de duração) ou €15.000 (para 12 meses). Projetos de nível pós-doutorado, por sua vez, receberão bolsa de €15.000 (seis meses) ou €30.000 (12 meses).

Além dos valores, os bolsistas também terão seu próprio espaço de trabalho no museu, com computador e telefone, e terão a oportunidade de morar temporariamente em apartamentos subsidiados pelo museu. Terão também acesso aos curadores, arquivistas, bibliotecários e demais funcionários do museu para contribuir para sua pesquisa. Mais informações disponíveis aqui.

Bolsa de estudo na Argentina

Governo oferece bolsas de estudo integrais de doutorado

O Conicet, conselho nacional argentino de pesquisas científicas e técnicas, está com inscrições abertas para bolsas integrais de doutorado na Argentina em todas as áreas. São três modalidades com inscrições abertas: bolsas para conclusão de doutorado já iniciado, para realização integral do doutorado na Argentina, e para pesquisas de pós-doutorado. As inscrições vão até 31 de julho, 7 de agosto e 14 de agosto, respectivamente.

O valor das bolsas varia de acordo com o local de sua realização na Argentina, segundo este documento do Conicet. Mas ele fica entre cerca de 54.800 e 73.300 pesos (equivalentes a cerca de R$ 4.100 a R$ 5.500 na conversão atual). Sua duração, por sua vez, é de no máximo 24 meses para as bolsas de pós-doutorado e finalização de doutorado, ou de até 60 meses para as bolsas de doutorado integral. Em todos os casos, a previsão de início é 1 de abril de 2021. Confira mais informações aqui.

Bolsas de estudo na Austrália

Universidade de Sydney tem bolsas de estudo para mestrado e PhD

A Universidade de Sydney está recebendo inscrições para o programa University of Sydney International Strategic Scholarship. É um dos programas (veja aqui outros) por meio dos quais a instituição oferece apoio financeiro para quem deseja desenvolver pesquisa na Austrália. As inscrições vão até 31 de agosto.

Como benefício, o programa cobre o valor das anuidades de estudo e manutenção do pesquisador no país por um período de até dois anos para programas de mestrado focado em pesquisa (equivalentes aos programas stricto sensu no Brasil). Para os programas de doutorado, a duração máxima é de três anos e meio. O valor da bolsa é estimado em 35 mil dólares australianos por ano. Confira mais informações sobre as bolsas aqui.

Bolsa de estudo na Áustria

Estão abertas as inscrições para o Helmut Veith Stipend, um programa de bolsas de pós-graduação na Áustria para mulheres da área de tecnologia da informação. As bolsas são voltadas para mulheres que queiram realizar um dos programas de mestrado em Ciências da Computação da Universidade Técnica de Vienna (TU Wien) ministrados em inglês. As inscrições vão até 30 de novembro.

As bolsistas selecionadas terão todos os custos de tuition cobertos. Receberão também um valor de €6.000 (cerca de R$ 32.000) por ano durante a duração do programa para auxiliar com o custo de vida em Vienna, na Áustria. Mais informações podem ser vistas neste link.

Bolsa de estudo no Canadá



Bolsas de estudo graduação e pós-graduação para a Universidade de Montreal

A Universidade de Montreal está recebendo inscrições para bolsas de estudo no Canadá, para graduação, mestrado ou doutorado. A instituição, que ministra aulas majoritariamente em francês, reconhecerá com apoio financeiro estudantes estrangeiros que demonstrarem bom desempenho acadêmico. As inscrições vão até 1 de setembro, mas alguns cursos ainda têm inscrições abertas até março.

Para graduação, os bolsistas receberão um valor de US$ 2.000 a US$ 11.998 por ano (equivalente a cerca de R$ 8.600 a R$ 52.000 na cotação atual), de acordo com o seu desempenho acadêmico. No mestrado, o valor é de US$ 6.280 por ano (aproximadamente R$ 27.200). Já para o doutorado, a bolsa corresponde a uma redução das taxas até o nível que seria pago por estudantes do próprio Quebec. Isso equivale a uma redução de mais de 75% do valor.

Governo canadense oferece 70 bolsas para pesquisa

O governo canadense está com inscrições abertas para o programa Banting Postdoctoral Fellowships. O programa contemplará 70 pesquisadores com uma bolsa de 70 mil dólares canadenses por ano (aproximadamente R$ 272.500 na cotação atual), por até dois anos. As inscrições para as bolsas de pesquisa no Canadá vão até 1 de outubro!

O programa é voltado tanto para pesquisadores canadenses quanto estrangeiros. No caso dos pesquisadores estrangeiros (que é o que nos interessa), é necessário que a pesquisa seja realizada em uma instituição canadense. A escolha da instituição fica a cargo do candidato, e a bolsa contemplará pesquisadores nas áreas de humanas, exatas, biológicas e saúde. Mais informações neste link.

Governo do Canadá oferece até 166 bolsas de estudo para doutorado no país

O Programa Vanier Canada Graduate Scholarships é promovido pelo governo do Canadá para incentivar estudos de doutorado no país. Anualmente, são oferecidas mais de 160 bolsas no valor de 50 mil dólares canadenses para estudantes das áreas de ciências sociais, humanas, ciências da natureza, engenharia e saúde.

O número exato de bolsas varia — a ideia é que, a cada momento, haja 500 bolsas ativas. Isso equivale a aproximadamente 166 bolsas por ano, mas o número exato pode mudar. As inscrições para a próxima edição vão até 3 de novembro. Já os cursos, por sua vez, começam em maio ou setembro de 2021. Veja mais informações aqui.

Bolsa de estudo na China



Schwarzman Scholars: Bolsas de estudo integrais para mestrado (em inglês)

Estão abertas até o dia 22 de setembro as inscrições para o programa Schwarzman Scholars, que oferece bolsas de estudo integrais para um curso de mestrado em Global Affairs na Universidade de Tsinghua, localizada em Pequim e considerada a melhor universidade entre os países emergentes.

As bolsas de estudo cobrem todos os custos do mestrado e incluem também passagens áreas para a China, moradia no campus universitário, alimentação, seguro-saúde e um computador pessoal. Há também uma quantia adicional para cobrir despesas adicionais de custo de vida e viagens pela China. O valor era de US$ 5 mil, mas como as aulas atualmente estão ocorrendo remotamente por causa da pandemia de COVID-19, ele deve mudar para o próximo ano. Confira mais informações aqui!

Yenching Academy: mestrado na China com bolsas de estudo integrais

Estão abertas até dia 4 de dezembro as inscrições para as bolsas de mestrado na China, na Yenching Academy, que faz parte da Universidade de Pequim. De acordo com a instituição, são cerca de 120 bolsas disponíveis.

O programa, todo ministrado em inglês, contempla pesquisas interdisciplinares sobre a China e sua relação com outros países. Ele inclui aulas obrigatórias de língua chinesa e viagens de estudo, e permite que os estudantes façam optativas eletivas nas áreas de literatura e cultura, história e arqueologia, filosofia e religião, direito e sociedade, economia e gestão, e política e relações internacionais. Veja aqui mais sobre o programa.

Bolsa de estudo nos Estados Unidos

Universidade de Georgetown oferece bolsa para programa de liderança

O Programa de Liderança para Competitividade Global, o GCL, está prestes a abrir inscrições para a sua edição de 2020. A iniciativa leva líderes locais, que atuem no setor público, empresarial ou social, para um programa de dez semanas de duração em Washington D.C., nos Estados Unidos. As inscrições podem ser feitas até 01 de setembro.

A iniciativa consiste em uma série de cursos e visitas a instituições localizadas na capital americana como o Congresso e a Casa Branca. Durante o período do curso, que vai de 19 de janeiro a 21 de março de 2021, os participantes têm a chance de discutir ideias com figuras públicas e especialistas de diversas áreas. As bolsas ofertadas contemplam gastos como acomodação, materiais do curso, seguro médico e passagens aéreas de ida e volta para os Estados Unidos. Cabe ao estudante arcar com os custos do visto americano e da própria alimentação durante as dez semanas. Saiba mais.

Harvard tem inscrições abertas para bolsas de pesquisa em todas as áreas

A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, está com inscrições abertas para a seleção dos próximos 50 bolsistas do Instituto de Estudos Avançados Radclife (Radcliffe Institute for Advanced Study). O Instituto oferece bolsas para pesquisa em Harvard no valor de até US$ 78.000 para que profissionais das mais diferentes áreas (ciências humanas e sociais, exatas e artes) desenvolvam projetos de pesquisa. As inscrições vão até 10 de setembro (para artes e humanas) ou 1 de outubro (para áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

O valor é para que os bolsistas trabalhem em um projeto entre setembro de 2021 e maio de 2022. Além desse montante, eles também podem receber fundos adicionais para financiar sua moradia na região de Boston. Há também um valor adicional de U$ 5 mil para cobrir despesas relacionadas ao projeto. Veja aqui mais informações sobre a oportunidade.

Bolsas de estudo de US$ 84 mil em Princeton para artistas iniciantes

A Universidade Princeton, uma das instituições que compõem a Ivy League, está com inscrições abertas para dois programas de bolsas integrais para artistas iniciantes. São o Princeton Arts Fellowship e o Hodder Fellowship. Ambos tem o objetivo de apoiar artistas a realizar projetos ou passar períodos de ensino e pesquisa na universidade, e os dois programas têm inscrições abertas até 15 de setembro.

Nos dois casos, o valor das bolsas é de US$ 84 mil por ano letivo (dez meses entre setembro e maio) e elas não são voltadas para trabalhos que levem à aquisição de um diploma ou título de ensino superior. A Princeton Arts Fellowship tem duração de dois anos, enquanto que a Hodder Fellowship tem duração de um ano. Veja aqui mais informações sobre os programas!

Bolsas de US$ 75 mil para pesquisadores e escritores, em Nova York

Estão abertas as inscrições para um programa de bolsas oferecido pela Biblioteca Pública de Nova York. Trata-se do Dorothy and Lewis B. Cullman Center for Scholars and Writers Fellowship. São bolsas para pesquisadores e escritores que queiram passar um tempo trabalhando na biblioteca para algum projeto pessoal. As inscrições vão até 25 de setembro!

Os bolsistas selecionados receberão um valor de até US$ 75 mil para custear sua estadia na cidade entre setembro de 2021 e maio de 2022. Durante esse período, eles terão um escritório no edifício Stephen A. Schwarzman da biblioteca, equipado com um computador, para realizar seu trabalho. Confira aqui mais informações.

Bolsas de estudo integrais em treinamento de jornalismo investigativo



A organização TRACE International, por meio de sua fundação, está recebendo inscrições para o programa TRACE Investigative Reporting Fellowship. Trata-se de um programa de bolsas integrais para jornalistas em um treinamento sobre jornalismo investigativo, nos Estados Unidos, com seis meses de duração. As inscrições vão até 16 de setembro!

As bolsas cobrem totalmente os custos desse programa e os custos de viagem dos participantes (tanto de seus países de origem até os EUA como dentro do país). Além disso, elas também contemplam seguro de saúde e um valor mensal para “despesas de vida básicas”. Mesmo assim, a organização ainda recomenda que os participantes levem um pouco de dinheiro adicional. Confira mais informações sobre a oportunidade aqui.

Fellowship para profissionais experientes do Wilson Center



O Wilson Center, localizado em Washington DC, recebe inscrições para a edição desse ano do Woodrow Wilson Center International Fellowship Program. até 1 de outubro. O programa é voltado a profissionais experientes que desejem solucionar problemas globais. São aceitos candidatos vindos de diversos setores, do jornalismo ao Direito, e que tenham qualquer nacionalidade.

Os selecionados embarcam para os Estados Unidos e desenvolvem pesquisa em suas áreas ao longo de nove meses — eventualmente, podem ser aceitos projetos mais curtos, de quatro meses de duração. Nesse período, os bolsistas têm acesso à rede do Wilson Center na capital estadunidense. No total, a bolsa para o período é de US$ 90 mil. Mais informações neste link.

Fundo oferece bolsas de estudo para projetos nos EUA sobre democracia

O National Endowment for Democracy (NED), um fundo voltado ao fortalecimento de instituições democráticas, está recebendo inscrições para a Reagan-Fascell Democracy Fellowship. Trata-se de um programa de bolsas para projetos nos Estados Unidos voltado para ativistas, jornalistas, pesquisadores e líderes da sociedade civil. As inscrições vão até 1 de outubro.

O projeto permite às pessoas selecionadas passar cinco meses em residência em Washington D.C. fazendo pesquisa. Os “fellows” receberão um valor mensal (não especificado) para cobrir “os custos de um aluguel de apartamento, alimentação, transporte local e outras necessidades” na cidade. O auxílio financeiro também cobre passagens aéreas e seguro saúde. Mais informações disponíveis por aqui!

Programa de US$750 milhões em bolsas de estudo de pós-graduação em Stanford

A Universidade Stanford oferece um programa de bolsas de estudo para seus cursos de pós-graduação, disponível para todas as áreas. O Knight-Hennessy Scholars disponibiliza um total de US$ 750 milhões em apoio financeiro – sendo o maior programa de bolsas já financiado por doações. As inscrições para as bolsas para Stanford vão até 14 de outubro.

As bolsas para Stanford cobrirá todas as despesas do estudante durante seu período de estudos em Stanford, incluindo os custos de anuidade da instituição; alojamento e alimentação dentro do campus; livros e equipamentos de pesquisa e estudos; seguro saúde; despesas de viagem de ida e volta para Stanford; transporte local e um valor para despesas pessoais. Se interessou? Saiba mais aqui.

Bolsa para mulheres em instituições dos EUA de até US$ 30 mil, da AAUW

A bolsa para mulheres nos EUA criada pela American Association of University Women (AAUW) está com inscrições abertas até o dia 15 de novembro. A instituição é líder, nos Estados Unidos, na promoção de igualdade e educação para meninas e mulheres. Todos os anos, são concedidas cinco bolsas para estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

As bolsas são oferecidas para mulheres não-estadunidenses que desejem cursar uma pós-graduação (mestrado, programa de aperfeiçoamento profissional, doutorado ou pós-doutorado) em tempo integral em instituições dos Estados Unidos. A elas, a associação oferece apoio financeiro de US$ 18 mil (para mestrado ou programa de aperfeiçoamento profissional), US$ 20 mil (para doutorado) ou US$ 30 mil (pós-doutorado). Mais informações neste link.

Bolsas de estudo na Europa

Comissão Europeia dará mais de €300 milhões em bolsas de estudo a pesquisadores



Estão abertas as inscrições para as Individual Fellowships das Marie Skłodowska-Curie Actions. O programa, que aceita candidaturas até 9 de setembro, foi criado pela Comissão Europeia, o órgão executivo do bloco europeu. As bolsas da União Europeia apoiam pesquisadores de qualquer lugar do mundo, e contam com um orçamento de €328 milhões para o ano de 2020.

As bolsas da União Europeia incluem não apenas as despesas com os estudos, como também a viagem ao país de pesquisa. De acordo com o guia de candidatura do programa, os pesquisadores receberão um salário bruto de €4.880 por mês, corrigido segundo o país de destino (o que significa que valor final varia), e do qual devem ser deduzidos impostos e outras contribuições. Veja aqui mais sobre as bolsas, incluindo como se candidatar.

Bolsas de estudo na Holanda

Universidade mais antiga do país oferece bolsas de estudo para mestrado

A Leiden University, localizada na cidade de Leiden, na Holanda, está oferecendo bolsas de estudo para mestrado na Holanda com início em setembro de 2020 ou fevereiro de 2021. As inscrições para as Leiden University Excellence Scholarships serão recebidas até o dia 1º de fevereiro (para início em setembro) ou 1º de outubro (para início em fevereiro).

São três valores de bolsa para mestrado, com duração total de um ano: 10 mil euros, 15 mil euros ou a anuidade integral do programa. Os gastos de manutenção no país, no entanto, são de responsabilidade do estudante. Como as bolsas não são integrais, é possível combiná-la com outras bolsas oferecidas por Fundações ou pelo Governo da Holanda, como a Holland Scholarship.

Bolsas de estudo na Itália

76 bolsas de estudo integrais para PhD em uma das escolas mais tradicionais do país

A Scuola Normale Superiore (SNS) está com inscrições abertas para bolsas integrais de PhD na Itália, tanto para estudantes italianos como para alunos internacionais. O processo seletivo é relativamente simples, e as inscrições serão recebidas até o dia 27 de agosto!

Todos os estudantes aprovados para as bolsas de estudo receberão apoio financeiro que inclui valores de anuidade, um auxílio de 17 mil euros por ano para manutenção no país, alojamento e alimentação em instalações da SNS, além de seguro de vida e passagens aéreas. Também é possível obter recursos adicionais para sua pesquisa e viagens relacionadas. Saiba mais neste link!

Bolsas de estudo no Japão



Bolsas de estudo integrais de pós-graduação no Japão, mesmo para quem não sabe japonês

O Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão (MEXT) está oferecendo bolsas integrais para pesquisa em universidades japonesas. As bolsas são voltadas para estudantes brasileiros que já tenham concluído a graduação. Embora sejam voltadas para pesquisa, as bolsas de pós-graduação do MEXT podem ser prorrogadas para um mestrado ou doutorado. As inscrições vão até 22/09.

Os bolsistas ficarão isentos das taxas escolares do curso escolhido, e receberão uma bolsa mensal de 143 mil a 148 mil ienes. As passagens aéreas de ida e volta para o Japão também são custeadas para os bolsistas. As bolsas de pós-graduação do MEXT também oferecem um curso de japonês aos bolsistas que não dominam a língua durante os 6 primeiros meses da bolsa. Veja aqui mais informações.

Bolsas de estudo na Nova Zelândia



Bolsas para brasileiros em graduação e pós na Nova Zelândia

A Universidade de Massey, na Nova Zelândia, disponibiliza bolsas parciais para candidatos estrangeiros em seus cursos de graduação e pós. Os prazos para candidatura variam, de acordo com a área de formação. Para quem deseja estudar negócios, é dia 15 de junho. Já os interessados em humanidades e ciências sociais têm como data limite o dia 30 de novembro.

Não há, entretanto, um número definido de bolsas a serem concedidas. Ou seja, a decisão ficará a cargo de um comitê, que selecionará alunos com base, principalmente, em desempenho acadêmico. Saiba mais sobre a oportunidade neste link.

Bolsas de estudo no Reino Unido

Bolsas de estudo para mestrado em negócios na Universidade de Oxford, para mulheres

A Saïd Business School, a escola de negócios da Universidade de Oxford, está com inscrições abertas para o programa Diploma Scholarships for Women. São bolsa para mestrado em negócios na universidade, exclusivas para mulheres que enviarem “candidaturas excepcionais” (segundo a instituição) aos programas. As inscrições vão até 19 de outubro.

São, no total, 12 bolsas — três para cada um dos diplomas oferecidos pela escola de negócios. Dessas três, uma delas corresponde a 50% do valor do curso, e as demais correspondem a bolsas de £5.000 abatidos do valor total do curso. Todos os cursos têm duração de um ano em meio-período, e começam a partir de janeiro de 2021. Veja mais informações aqui!

Bolsa de estudo na Suíça

Bolsas de MBA para mulheres em uma das melhores universidades do país

Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para bolsas de MBA para mulheres, no International Institute for Management Development (IMD), localizado em Lausanne, na Suíça. Será concedida uma bolsa no valor de 25 mil francos suíços, equivalente a aproximadamente 138 mil reais.

A iniciativa surgiu em 1997, quando ex-alunos do instituto uniram-se para estimular a presença feminina na escola suíça. Por isso, o foco são as candidatas de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Leia aqui mais informações sobre o programa e veja outras oportunidades disponíveis no IMD.

Embaixada da Suíça no Brasil oferece bolsas de estudo de doutorado e pesquisa

A Embaixada da Suíça no Brasil está recebendo inscrições para bolsas de estudo do governo suíço, pelo programa Swiss Government Excellence Scholarships. As bolsas são para doutorado (com duração máxima de 3 anos), pesquisa doutoral (com duração de até um ano) ou pós-doutorado (até um ano). As inscrições vão até 31 de outubro.

Para as bolsas de doutorado e pesquisa, os bolsistas receberão uma mesada de 1.920 francos suíços. Além disso, receberão também o valor das passagens aéreas, seguro de saúde, um ano de cartão de transporte público pagando metade da tarifa e um valor de 300 francos suíços de auxílio-instalação (pago uma vez no começo do período das bolsas). No caso das bolsas de pós-doutorado, o valor da mesada salta para 3.500 francos suíços. Em todos os casos, os bolsistas também terão acesso a serviços de apoio, jantares e viagens de passeio organizados pelo governo suíço para o programa de bolsas. Saiba mais.

Bolsas de estudo sem local definido:

Fundação Boustany oferece bolsas para MBA em Cambridge e em Harvard

A Boustany Foundation, uma fundação suíça dedicada à promoção do talento jovem, está com inscrições abertas para bolsas de estudo para MBA em duas das melhores universidades do mundo: Harvard e Cambridge. As bolsas Boustany MBA Harvard Scholarship e Cambridge Scholarship são oferecidas a cada dois anos para os programas de MBA das duas instituições. As inscrições para 2020 já estão abertas e vão até 15 de maio de 2020 (para Cambridge) e 31 de maio de 2021 (para Harvard).

A bolsa de estudo cobre US$ 47.500 anuais das taxas do programa de Harvard (num total de US$ 95 mil pelos dois anos) e £ 23 mil das taxas do programa de Cambridge (que só tem um ano). Além disso, as despesas de acomodação e viagens relacionadas ao estágio ficam sob a responsabilidade da Fundação Boustany. Saiba mais sobre as oportunidades neste link.

Bolsas de estudo integrais do Facebook para doutorado em qualquer país

O Facebook está com inscrições abertas para o Facebook Fellowship Program. O programa oferece bolsas integrais de estudo para alunos que estejam realizando doutorado em qualquer universidade do mundo. As bolsas do Facebook podem ser usadas tanto por alunos brasileiros que estejam estejam estudando no exterior quanto para os que estejam no Brasil mesmo. As inscrições vão até 2 de outubro.

A empresa custeará até dois anos dos estudos dos bolsistas selecionados, e lhes dará também um valor anual de US$ 42 mil. A bolsa também inclui uma visita com tudo pago à sede do Facebook para participar do Fellowship Summit, um evento anual de encontro dos bolsistas da empresa. Saiba mais neste link.

Fundação oferece bolsa de estudo de pós-graduação até US$ 10 mil a engenheiras

A Zonta International Foundation está com inscrições abertas para a Amelia Earhart Fellowship 2021. Trata-se de um programa de bolsas de pós-graduação para mulheres nas áreas de Engenharia Aeroespacial e ciências relacionadas. O nome do programa vem da aviadora estadunidense que estabeleceu diversos recordes e foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o oceano Atlântico. As inscrições vão até 15 de novembro.

O programa oferecerá até 30 bolsas de até US$ 10 mil (cerca de R$ 53.000 na cotação atual) para mulheres que estejam fazendo doutorado em Engenharia Aeroespacial ou áreas relacionadas. Não é necessário que o curso seja fora do Brasil: a bolsa pode ser usada para auxiliar nos custos de estudos em qualquer instituição de ensino. Saiba mais neste link.

Organização dinamarquesa dá bolsa de estudo de €5.000 para mestrado em qualquer lugar

A finduddannelse.dk, uma plataforma dinamarquesa de aprendizado contínuo, está recebendo inscrições para uma bolsa para pós em sustentabilidade. O objetivo é ajudar um estudante cuja pesquisa ou futuro trabalho possa ajudar a impactar positivamente o futuro, e o programa aceita candidaturas de pessoas de qualquer país. As inscrições vão até 12 de abril de 2021.

A bolsa tem valor de €5.000 (cerca de R$ 31.600 na cotação atual) que o estudante pode usar para cobrir as anuidades do programa que deseja cursar. Seus estudos podem ser realizados em qualquer universidade, tanto no país de origem do candidato quanto fora dele. O requisito é que seja um programa de mestrado que “esteja te ajudando a tornar o mundo mais sustentável”, nas palavras da organização. Clique aqui para ver mais informações.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.