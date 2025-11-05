Como começar a carreira de analista de investimentos? Esse curso ajuda

O cargo de analista de investimentos está entre os mais promissores do mercado financeiro brasileiro. Nos últimos cinco anos, o número de profissionais com a certificação CFP (título internacional para profissionais de planejamento financeiro pessoal) no Brasil mais que dobrou de tamanho, passando de 4.674 em 2019 para 10.634 em 2024, segundo a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar),

Mas há uma dúvida frequente entre jovens profissionais: afinal, a carreira de analista de investimentos começa na administração? A resposta é sim — e, na verdade, cada vez mais sim. A formação em administração fornece a base multidisciplinar que o mercado financeiro exige: domínio de finanças, economia, estratégia e comportamento humano.

O analista de investimentos é o profissional responsável por avaliar empresas, ativos e cenários econômicos para embasar decisões de compra e venda de ações, fundos, títulos e outros produtos financeiros. Sua atuação não se restringe a corretoras: hoje, ele é peça-chave em gestoras de recursos, bancos, startups de finanças e mais.

O crescimento desse perfil acompanha o amadurecimento do investidor brasileiro. Esse aumento da sofisticação do mercado exige profissionais com formação sólida — capazes de unir análise técnica e visão de negócios. É justamente essa interseção que torna a administração uma porta de entrada natural para a área.

O curso de administração não forma apenas gestores corporativos. Ele desenvolve um raciocínio sistêmico, que permite compreender como decisões financeiras impactam todas as áreas de uma empresa.

Durante a graduação, o aluno tem contato com disciplinas como Finanças Corporativas, Contabilidade Gerencial, Estatística, Análise de Dados e Estratégia Empresarial — todas fundamentais para quem quer trabalhar com avaliação de investimentos.

Além disso, a administração também ensina a ler o contexto macroeconômico e interpretar indicadores de desempenho, habilidades indispensáveis para um bom analista de investimentos.

Outro diferencial é o desenvolvimento de soft skills como pensamento crítico, comunicação e ética — competências que se tornaram cada vez mais valorizadas em um mercado onde a confiança é um ativo central.

Um equívoco comum é imaginar que o analista de investimentos precisa necessariamente vir de cursos de Economia ou Engenharia. Embora essas formações sejam tradicionais no setor, a administração vem ganhando destaque por formar profissionais mais completos e versáteis, preparados tanto para o ambiente técnico quanto para o estratégico.

administradores com foco em finanças são disputados por gestoras de patrimônio, consultorias financeiras e bancos de investimento — especialmente aqueles que conseguem unir visão analítica e pensamento de gestão.

E mais: quem começa nessa função pode seguir uma trajetória ascendente, chegando a gestor de portfólio, head de research ou Chief Investment Officer (CIO).

A graduação em administração é o elo entre a técnica e a visão de negócio — e por isso continua sendo uma das portas mais sólidas para quem deseja trilhar esse caminho.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.