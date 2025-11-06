Carreira

Quer abrir uma franquia? Saiba o primeiro passo para ter resultados

Modelo de negócios atrai novos empreendedores, mas exige preparo, análise e mentalidade de gestão sólida para evitar armadilhas financeiras.

O passo decisivo para abrir uma franquia de sucesso (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05h01.

Abrir uma franquia é um dos caminhos mais buscados por quem quer empreender com menos risco e apoio de uma marca consolidada. Segundo dados oficiais divulgados pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias no Brasil registrou um faturamento consolidado de R$ 240,6 bilhões em 2023. Esse valor representa um crescimento nominal de 13,8% em comparação com o ano anterior.

Mas, embora o formato pareça mais seguro, abrir uma franquia exige muito mais do que investir capital. Envolve análise, planejamento e competências de gestão, que determinam se o negócio prospera ou se torna apenas mais uma estatística de insucesso.

O interesse em abrir franquia cresceu na esteira da digitalização e do desejo de independência profissional. Com o aumento do desemprego formal e a busca por novos modelos de renda, muitos brasileiros passaram a enxergar o franchising como uma porta de entrada acessível no universo do empreendedorismo.

Essa democratização atrai tanto executivos em transição de carreira quanto jovens recém-formados. O problema é que muitos acreditam que o sucesso virá “por tabela”, quando, na verdade, abrir uma franquia exige o mesmo comprometimento e preparo estratégico de qualquer negócio próprio.

Antes de escolher a marca, o principal passo é entender o que está sendo comprado. Uma franquia não é apenas uma loja, mas um modelo de operação padronizado que envolve contratos, taxas e compromissos de longo prazo.

Por isso, o primeiro passo para abrir uma franquia de forma segura é dominar a gestão do negócio — do fluxo de caixa ao comportamento do consumidor.

A formação em administração pode ser decisiva nesse ponto. Ela fornece as ferramentas que ajudam o empreendedor a avaliar indicadores financeiros, entender contratos, negociar com fornecedores e liderar equipes — pilares que sustentam o sucesso de uma operação franqueada.

Abrir uma franquia com sucesso não depende apenas de capital, mas de mentalidade empreendedora e técnica de gestão. Cursos de Administração atuais ensinam desde análise de viabilidade econômica até estratégias de inovação e dados aplicados ao varejo — diferenciais cada vez mais valorizados no franchising moderno.

Além disso, a graduação também ajuda a desenvolver soft skills essenciais — liderança, negociação e visão analítica — que fazem a diferença entre um franqueado mediano e um gestor de alta performance.

Assim, o primeiro passo para abrir uma franquia de forma inteligente é investir em conhecimento. E a administração continua sendo o ponto de partida ideal para isso: o curso conecta estratégia, análise e prática de mercado em uma formação que prepara o futuro franqueado para tomar decisões embasadas e construir negócios sustentáveis.

