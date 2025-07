Como brasileiros estão usando contas internacionais para viajar e investir melhor

Com o avanço da digitalização financeira e o aumento das viagens ao exterior, cresce o número de brasileiros que administram parte do patrimônio em dólar — seja para consumo, seja para turismo, seja para investimentos. Em 2023, segundo dados do Banco Central, as remessas do Brasil para o exterior atingiram o maior patamar da série histórica, totalizando US$ 2,1 bilhões. Os principais destinos foram Estados Unidos, Portugal e Reino Unido.

De olho nesse movimento, o BTG Pactual lançou as contas internacionais vinculada aos seus aplicativos de banking e investimentos. A solução permite realizar pagamentos, transferências e saques fora do país, além de acessar uma plataforma com mais de 5 mil ativos listados nas principais bolsas americanas, como ações, ETFs, REITs, ADRs, além de mais de 500 fundos de investimentos internacional e mais de 1,1 mil títulos de renda fixa, incluindo títulos corporativos e do Tesouro americano, brasileiro e Latam.

Conta em dólar

Sem cobrança de abertura ou manutenção, a conta oferece câmbio instantâneo, suporte a Apple Wallet e Google Pay, geração de relatórios personalizados e cálculo automático de impostos. Todo o atendimento é feito em português.

Entre os recursos disponíveis estão a transferência de custódia (ACAT) e o ToD (Transfer on Death), funcionalidades que simplificam o processo de sucessão patrimonial de investimentos no exterior — soluções ainda pouco comuns entre os grandes bancos brasileiros.

BTG aposta em clientes com perfil global e digital

Com o avanço das fintechs e a simplificação regulatória, a nova solução mira um público em expansão – brasileiros que diversificam a carteira, fazem compras em sites internacionais ou mantêm relações financeiras fora do país.

Diante da valorização do dólar e da busca por ativos atrelados a moedas fortes, eles poderão agora investir diretamente em mais de 5 mil ativos listados nos Estados Unidos, incluindo ações, ETFs, REITs e títulos do Tesouro.

O maior banco da América Latina

Com presença em centros financeiros como Nova York, Londres e Hong Kong, o BTG Pactual tem ampliado sua atuação internacional em linha com o avanço da demanda por investimentos fora do país. Em 2024, o banco reportou lucro líquido de R$ 12,3 bilhões — crescimento de 18% em relação a 2023 — e superou R$ 1,9 trilhão em ativos sob gestão, alta de 21% no ano.

Agora, frente a um cenário de real desvalorizado e da maior busca por diversificação geográfica, a estratégia do banco aponta para um movimento mais amplo no setor financeiro: o de facilitar o acesso a ativos globais como parte de uma carteira mais resiliente.