Como aumentar sua inteligência emocional em apenas 3 minutos, segundo estudo

Controlar emoções em ambientes de pressão é o que separa profissionais promissores de líderes realmente prontos para cargos maiores. Mas, afinal, é possível desenvolver inteligência emocional de forma prática e rápida?

Segundo um estudo recente publicado na Psychological Reports e analisado pela jornalista Jessica Stillman, a resposta é sim. Três minutos de respiração consciente podem mudar completamente a forma como você reage a situações difíceis. As informações foram retiradas de Inc.

A técnica que aumentou o controle emocional em 3 minutos

O estudo conduzido com universitários expôs os participantes a imagens emocionalmente perturbadoras. Em duas sessões distintas, eles foram instruídos a observar suas reações naturais ou suprimir conscientemente os sentimentos.

Mas havia a diferença de que em uma das sessões, os participantes praticaram um exercício de respiração por três minutos antes do teste.

A técnica utilizada foi o “box breathing”:

Inspirar por 4 segundos

Segurar o ar por 3 segundos

Expirar por 4 segundos

O que isso revela sobre o ambiente de trabalho?

No dia a dia profissional, aparecem testes todos os dias, como feedbacks negativos, reuniões tensas, pressão por resultados, falhas de comunicação. E, muitas vezes, não temos como mudar o que acontece ao redor, mas podemos escolher como reagir.

É exatamente essa liberdade que a respiração oferece, uma pausa consciente entre estímulo e reação.

