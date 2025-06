Como a visão de uma líder transformou uma ideia simples em um negócio de US$ 100 milhões

Era 2010 quando Sarah Kauss decidiu criar uma garrafa de água reutilizável que unisse funcionalidade e design. A ideia era ousada para a época: lançar um produto sustentável, mas que também tivesse apelo como item de moda.

Mesmo sem resultados expressivos no início, Sarah Kauss acreditou no potencial da sua visão, e fez da S’well uma empresa de US$ 100 milhões.

Fracasso como ponto de virada

Quando a ideia de criar a empresa surgiu Kauss investiu todas as suas economias no projeto. Porém, a S’well enfrentou resistência em um mercado dominado por produtos baratos.

Com preço inicial de US$ 35, a garrafa não conseguiu decolar e nos primeiros meses, apenas 500 unidades foram vendidas.

Em vez de encarar a rejeição como fim da linha, Kauss adotou uma abordagem diferente: ouvir.

Ela participou de feiras, conduziu grupos de foco com clientes e conversou com sua equipe. A pergunta que guiou sua investigação foi direta: “O que tornaria este produto irresistível?”

Do item de nicho à referência global

Com os aprendizados, ela reposicionou a S’well. A garrafa se tornou um item aspiracional: resistente, elegante e funcional, capaz de manter bebidas geladas por 24 horas ou quentes por 12 horas.

Hoje, a S’well vai muito além de sua primeira garrafa. A marca se expandiu para novas linhas de recipientes reutilizáveis para alimentos e bebidas, sempre com materiais duráveis e foco no estilo.

A empresa vende cerca de 4 milhões de unidades por ano e movimenta um faturamento de US$ 100 milhões.

O sucesso da S’well mostra que inovação não nasce só da ideia original, mas da capacidade de escutar, ajustar e persistir — mesmo quando os primeiros resultados apontam na direção contrária.

