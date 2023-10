Com salários de até 5 dígitos, estas serão as profissões mais relevantes no Brasil até 2030

Mais do que paixões e habilidades, a escolha profissional frequentemente reflete a busca por estabilidade financeira. E, nesse contexto, a busca por salários competitivos ganha destaque. Mas, afinal, quais são as profissões mais bem pagas no Brasil?

Além das ocupações historicamente associadas a boas remunerações (como médicos, engenheiros e advogados), outro setor começou a marcar presença nos rankings de empregos com salários atrativos: o setor de tecnologia.

Dados da FGV mostram que a maioria das profissões que tiveram aumento na média salarial na última década, por exemplo, vem da área de TI. Para ter ideia, de acordo com um levantamento realizado pela instituição, enquanto a remuneração média real (descontando a inflação) para médicos especialistas caiu 13% desde 2012, a de desenvolvedores de página de internet aumentou de 91% no mesmo período.

E o estudo não é único a apontar a relevância crescente dos profissionais de tecnologia no mercado. No ranking de profissões com maior potencial de crescimento nos próximos anos, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, o especialista em inteligência artificial e machine learning aparece em primeiro lugar . No Brasil, o salário destes profissionais já varia entre R$ 7 mil (para cargos de entrada) e R$ 35 mil (para cargos de gestão), conforme dados do Guia Salarial 2023 do setor de TI, elaborado pelo grupo Adecco.

Outro estudo que ajuda a reforçar a relevância do setor vem de uma parceria entre a TOTVS e a H2R Pesquisas. Dentre as cinco profissões consideradas como as mais importantes para o mercado brasileiro até 2030 pela pesquisa, três são do setor de tecnologia. São elas:

Analista e cientista de dados

Especialista em IA e Machine Learning

e Machine Learning Analista de segurança da informação

“A expectativa é que cresçam as profissões ligadas a dados e a segurança da informação. As áreas existem atualmente, mas têm muito a evoluir”, diz o documento – que também destaca a importância de um processo contínuo de atualização e aprimoramento por parte dos profissionais para dar conta desse cenário.

“Os cursos de curta duração têm exercido esse papel de guia de aprendizagem [...]O mais interessante para o futuro não é apenas oferecer conteúdo, é também ter uma função de guiar o desenvolvimento de carreiras, com passos mais claros do que precisa ser feito para avançar para o próximo nível hierárquico: de júnior para pleno, de pleno para sênior etc; mesmo que não exista um padrão de classificação entre as empresas”.

É nesse contexto – e com o intuito de ajudar profissionais brasileiros a manterem sua competitividade no mercado – que a EXAME anuncia o lançamento da terceira edição da série Carreira em Inteligência Artificial.

Com direito a certificado de participação, o treinamento virtual tem como objetivo preparar profissionais de diferentes áreas para utilizar as principais ferramentas de IA e, mais do que isso, liderar projetos que utilizam inteligência artificial nas empresas em que trabalham.

O conteúdo será apresentado ao longo de quatro episódios, a partir do dia 16 de outubro, pela diretora de tecnologia da EXAME, Izabela Anholett, que se especializou em integrar a área de tecnologia aos negócios e passou por todas as verticais de T.I (como SAP, Infraestrutura, Governança, Sistemas Legados e Operações) ao longo de seus mais de 13 anos de carreira. Para garantir a sua vaga e ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem preencher um formulário de interesse, disponível na página oficial do projeto.

