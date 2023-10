Faculdade EXAME lança primeira edição de Imersão em Negócios em Expansão (NEEX); saiba mais

Um dos sinais mais evidentes da vontade do brasileiro de ser dono do próprio negócio é o número de novas empresas abertas em 2023. O segundo quadrimestre deste ano registrou a abertura 1.382.708 novos CNPJs, segundo dados divulgados em boletim pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Porém, de acordo com IBGE, menos de 40% das empresas no Brasil conseguem sobreviver após cinco anos.

Diante deste cenário, um questionamento pode ocorrer aos empreendedores e executivos: qual o segredo das empresas que perpetuam no mercado? Na primeira edição da Imersão em Negócios em Expansão (NEEX), promovida pela Faculdade EXAME, essa e muitas outras dúvidas serão respondidas pelos executivos responsáveis pelas estratégias de crescimento de empresas como BTG Pactual, Heineken, Salesforce e outros grandes players do mercado.

Garanta seu lugar na Imersão Negócios em Expansão da Faculdade EXAME e prepare-se para ser o líder do seu segmento. Inscreva-se.

Um evento de líderes para líderes

Destinado a líderes empresariais e empreendedores que buscam estratégias robustas para escalar seus negócios, o NEEX acontece nos dias 25 e 26 de novembro, em São Paulo.

Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a insights valiosos, estratégias inovadoras e a chance de criar uma rede de conexões com profissionais de diferentes segmentos, porém com um objetivo em comum: elevar o patamar de suas empresas.

Com uma programação cuidadosamente elaborada, os participantes estarão expostos a um conteúdo profundo — que aborda desde networking e parcerias estratégicas até fusões e aquisições — ministrado por nomes que são referência em gestão, inovação e liderança na atualidade.

25 e 26 de novembro: os dias que irão redefinir o futuro da sua empresa. Clique aqui e inscreva-se na Imersão Negócios em Expansão da Faculdade EXAME.

Estratégias, inovação, crescimento: descubra tudo o que você vai aprender na NEEX

Durante as 22 horas de imersão, os participantes serão conduzidos pelos quatro pilares essenciais para o crescimento e inovação no mundo dos negócios, cuidadosamente projetados para abordar aspectos críticos do mundo empresarial, garantindo que os alunos obtenham uma compreensão abrangente e prática de cada tópico.

Estratégias de Negócios : focado em táticas de crescimento, diversificação e inovação no mundo dos negócios. Inteligência Artificial e tecnologia: os alunos serão capacitados para entender como a tecnologia está moldando o futuro e como seus negócios podem se posicionar e aplicar a tecnologia e IA em seus processos. Liderança: tem objetivo de desenvolver e aprimorar as habilidades das lideranças para gerirem equipes eficazes. Gestão financeira: os participantes irão navegar pelo cenário financeiro e aprender como implementar estratégias para garantir a sustentabilidade e crescimento dos seus negócios.

Não perca esta oportunidade de elevar seu conhecimento, expandir sua rede e transformar a trajetória do seu negócio. Garanta seu lugar na NEEX.

Serviço

Imersão em Negócios em Expansão (NEEX)

Data: 25 e 26 de novembro

Carga Horária: 22 horas

Local: WMcCANN | Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 - Vila Nova Conceição, São Paulo.

Participe da imersão NEEX e aprenda com quem é líder no mercado há décadas. Inscreva-se!

Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME