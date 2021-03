Com boom na pandemia, Mercado Bitcoin tem mais de 100 vagas de emprego

A startup Mercardo Bitcoin é mais um exemplo de empresa de tecnologia que precisou ampliar seu quadro de funcionários em meio à pandemia, na contramão da economia brasileira.

O movimento aconteceu devido a uma maior digitalização dos serviços e evidencia como está em alta a demanda por profissionais de tecnologia.

Na empresa, que oferece serviços de exchange de criptomoedas e ativos digitais, foram contratados 62 profissionais em 2020, sendo 53 entre março e outubro.

Em comparação com 2019, houve aumento de 51% nas admissões, índice recorde desde a criação da exchange, em 2013.

Com exceção das equipes de atendimento e BI, que ficarão 100% em teletrabalho, a empresa adotou o modelo work anywhere, tendência que pode se manter mesmo após a pandemia para diversas empresas, em que todas as equipes podem escolher trabalhar de casa, caso queiram.

Vagas abertas

O Mercado Bitcoin está com 100 vagas abertas em áreas de atendimento, comunicação e marketing, tecnologia, produtos, jurídico, compliance, entre outras.

Todas as oportunidades podem ser vistas neste site.