Com apoio da Microsoft, treinamento gratuito de tecnologia abre inscrições

Com apoio da plataforma de educação online da Microsoft, a comunidade de tecnologia WoMakersCode vai realizar a maratona digital “Hacking de Carreira”.

Mesmo que a iniciativa tenha surgido para incentivar o aumento de mulheres na área de tecnologia, o treinamento para inserção no mercado é aberto a todos e vai acontecer de 1º de junho a 3 de julho.

As inscrições podem ser realizadas até amanhã, 31 de maio, pelo site.

As aulas gratuitas são semanais e abrangem nove módulos com temas como planejamento de carreira e processo seletivo, além de áreas técnicas de computação em nuvem, desenvolvimento, dados e Inteligência Artificial (IA).

Como inspiração para o público feminino, todas as palestrantes serão mulheres profissionais nas áreas de tecnologia e recrutamento.

Na segunda-feira, dia 1, a vice-presidente de Vendas do Setor Público e Líder de Diversidade e Inclusão da Microsoft Brasil, Alessandra Karine, vai falar sobre o mercado e as áreas com maior empregabilidade.

A maratona usará o Microsoft Learn como ferramenta de aprendizado e os participantes que tiverem melhor desempenho nas aulas receberão um voucher para certificação.